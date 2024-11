Ecco il convegno ’Le donne contano’

’Le donne contano’ è il tema su cui si dibatterà alle 17,30 di questo pomeriggio nella sede della Società Operaia di Porto San Giorgio in via Gentili 18. L’evento è promosso da Banca D’Italia ed è rivolto alle donne e a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie competenze economico-finanziarie di base. Gli organizzatori suggeriscono di ’Indebitarsi con prudenza’ evidenziano l’importanza ’di una corretta pianificazione finanziaria’ forniscono ’consigli pratici, semplici istruzioni e suggerimenti per adottare comportamenti prudenti’. Sostengono inoltre che una maggiore conoscenza può: aiutare a riflettere e a realizzare progetti di vita e acquisti importanti. Gli interventi sono a cura di Sabrina Ferretti, referente educazione finanziaria Marche della Banca d’Italia di Ancona e Anna Cirese, divisione vigilanza della Banca d’Italia.