Ecco il corso da guardie zoofile. Cutrina: "Avrà durata mensile"

In partenza un nuovo corso gratuito per guardie zoofile a Porto Sant’Elpidio, presso la sede in via Solferino 19, a cura delle Guardie Zoofile L.I.D.A. della sezione regionale delle Marche. "Il corso avrà durata mensile ed è aperto a tutti coloro che hanno a cuore il benessere degli animali e dell’ambiente – spiega il vicepresidente e coordinatore delle guardie Giuliano Cutrina – ci rivolgiamo soprattutto a chi ha a disposizione tempo e passione per esercitare tale missione, tra cui quei "giovani" pensionati che hanno maggior tempo libero da poterci dedicare"". Le lezioni saranno divise in blocchi di 4 ore ciascuna, e per chi non desiderasse prestare servizi di vigilanza zoofila, sarà possibile associarsi ed esercitare solo servizi di volontariato semplice. Una volta superati gli esami, per chi avrà desiderio, sarà richiesto un decreto prefettizio di nomina in cui si giurerà davanti al Prefetto e si otterranno i titoli di Pubblico Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria, per espletare servizi di vigilanza zoofila ambientale nel territorio delle province di Fermo, Ascoli Piceno ed in futuro anche nel territorio regionale delle Marche. "" Non sono previsti né stipendio né contributi assicurativi – sottolinea Cutrina- l’opera sarà di volontariato e se possibile si otterrà un rimborso spese sostenute"". Per maggiori informazioni e per iscriversi è necessario contattare l’indirizzo mail: lida.sezionemarche@gmail.com oppure i seguenti numeri telefonici: tel. 0734 992956; cell. 348 2518751.

Nadir Tomassetti