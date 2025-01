Ecco il documentario "L’altro spazio, viaggio nelle aree interne d’Italia"

Domenica alle 18 presso il teatro del Leone di S.Vittoria in Matenano sarà proiettato il documentario: "L’altro spazio, viaggio nelle aree interne d’Italia" di Marcello Pastonesi e Carlo Furgeri Gilbert. Il cinema come strumento per riflettere e condividere, questo è l’obiettivo del cineforum organizzato, all’interno del progetto "Il diritto di restare", dall’associazione Piccola Scuola Rurale e dalla cooperativa sociale NuovaRicerca.AgenziaRes con il Patrocinio del Comune di Santa Vittoria in Matenano.

"L’altro spazio Viaggio nelle aree interne d’Italia" racconta il viaggio dall’architetto Mario Cucinella attraverso le aree interne dell’Italia per ritrovare le tradizioni, l’antico sapere, le usanze formatesi lungo la storia millenaria di questo paese e che ne costituiscono il vero Dna. In questi luoghi sono nate le arti, i mestieri, la conoscenza, che hanno dato vita alle città, con le loro architetture, le loro piazze, il nostro patrimonio culturale prima, l’industria manifatturiera poi. Cucinella parte da Venezia e attraversa alpi, appennino, isole. Lungo il viaggio incontra le persone che li abitano e da questi incontri nascono le domande: Cosa è giusto fare dopo un terremoto? Come ricostruire? Quanto possiamo sfruttare un bosco? Come ci sposteremo da un posto all’altro in futuro? Dove si vive meglio e più a lungo? E perchè? "Abbandono" contrapposto a "cura". E poi "sostenibilità".

Questi i temi di cui si discuterà dopo la proiezione insieme ad Augusto Ciuffetti, professore associato di Storia economica presso la facoltà di economia "Giorgio Fuà" dell’Università Politecnica delle Marche e al pubblico presente. L’iniziativa è una delle attività del progetto "Il diritto di restare" finanziato da ActionAid Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto "The Care - Civil Actors for Rights and Empowerment" cofinanziato dall’Unione Europea". L’iniziativa sarà l’occasione per presentare il progetto ed il programma del cineforum con tutte le altre proiezioni previste per i prossimi mesi.