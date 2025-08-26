Ecco il festival ‘Borghi Maestri’

È stato presentato ieri mattina, nella sala Consiliare della Provincia di Fermo, ‘Borghi Maestri Festival 2025’ che da giovedì a domenica trasformerà Petritoli in un grande palcoscenico sotto le stelle. La manifestazione offre quattro serate (tutte a partire dalle 21) con spettacoli gratuiti, tra musica, comicità, arti circensi, teatro e performance itineranti, che animeranno vie, piazze e scorci storici del borgo. Il festival si svolge con la direzione artistica di Artime, coordinamento progettuale di Open Street, su cartellone pensato per coniugare qualità artistica, intrattenimento e valorizzazione del patrimonio culturale. La manifestazione si apre giovedì con l’energia musicale di ‘Riccardo Foresi & That’s Amore Quintet’, per proseguire venerdì con la comicità di Dario Cassini. Il fine settimana vedrà il centro storico animarsi grazie ad un ricco calendario di appuntamenti diffusi. Sabato sarà la volta del workshop ‘Rigenerare i suoli per rigenerare la società’ a cura di Deafal, con: le magie del Club Prestigiatori del Fermano, i giochi di Monsieur Penombre, la Visual Comedy di Tino Fimiani, i tableaux vivants de La Conversione di un Cavallo del Ludovica Rambelli Teatro, lo spettacolo Rex della Cie Chilowatt e le esibizioni itineranti della Mabò Band. Serata di grandi emozioni, quella della chiusura di domenica, affidata a: i ritratti in silhouette di Madame Silhouette, le nuove performance di Monsieur Penombre, lo spettacolo ‘Vladimir & Olga’ di Auriga Teatro, le produzioni di Ermelinda Coccia, la comicità dei Chalibares, il teatro di strada di Madame Rebiné e la musica della Miwa Cartoon Street Band.

Gli spettacoli si terranno nei luoghi più suggestivi di Petritoli (dal Teatro dell’Iride alla Torre Civica, passando per vicoli, piazze e la storica Stamperia Fabiani) per offrire al pubblico un’esperienza tra arte, cultura e storia. ‘Borghi Maestri Festival’ è uno degli appuntamenti di punta del progetto di rigenerazione urbana e culturale finanziato dal Bando Borghi del Pnrr con l’obiettivo di valorizzare i centri storici della Valdaso, rafforzare la coesione comunitaria e promuovere nuove forme di turismo culturale ed esperienziale. "Si tratta molto più di una rassegna di spettacoli – ha commentato il sindaco di Petritoli, Luca Pezzani – ma di un progetto che unisce la nostra comunità proiettandola in una dimensione nazionale. Vogliamo che Petritoli e la Valdaso diventino un laboratorio di creatività e accoglienza, capace di attrarre visitatori e generare nuove opportunità per il territorio. Questo festival rappresenta una sfida che stiamo vincendo insieme, grazie al sostegno del Pnrr e delle istituzioni oltre che alla collaborazione tra operatori locali e direzione artistica".

Paola Pieragostini