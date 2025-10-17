Ecco il festival della scienza: "La tecnologia sta trasformando il mondo in modo imprevedibile"

La scienza in ogni angolo della città, per far capire che siamo immersi in un mondo complesso ma perfetto, bellissimo, pieno di magia e di suggestioni. Torna a Fermo a nona edizione di FermHAmente, Festival della Scienza, promosso dal Comune di Fermo con l’assessorato alla Cultura, con il coordinamento di Labilia e la direzione scientifica di Andrea Capozucca. Un progetto che vanta uno dei format più innovativi nell’ambito della divulgazione scientifica in Italia, ormai riconosciuto come un appuntamento di riferimento per la qualità del programma, l’originalità dell’organizzazione, con eventi diffusi in decine di prestigiose locations all’interno del centro storico di Fermo, e l’entusiastica partecipazione di ospiti di fama nazionale e internazionale. Tema di quest’anno ‘Frontiere’. "Le frontiere della scienza e della conoscenza non sono statiche, ma dinamiche e in continua espansione – ha sottolineato Capozucca – La tecnologia sta progredendo a una velocità impensabile fino a qualche decennio fa e sta trasformando il nostro mondo in maniera imprevedibile. Diventa prioritaria una democratizzazione della scienza, che parta da una condivisione dei percorsi e dei processi, così come da un rinnovato dialogo tra gli scienziati e il pubblico, che apra nuovi tavoli di discussione e confronto a più voci con l’obiettivo di fornire strumenti adeguati per una lettura critica e corretta del mondo che ci circonda. L’edizione 2025 di FermHAmente si propone di essere quel luogo di incontro, confronto, divulgazione e scoperta, dove questa democratizzazione possa essere tangibile in un’ottica di progresso sostenibile basato su principi di equità, sicurezza e rispetto".

Dopo l’evento inaugurale di ieri pomeriggio, con una riflessione ispirata al libro di Max Planck "Dove sta andando la scienza?", per interrogarsi sul futuro della conoscenza nell’era dell’intelligenza artificiale, della medicina rigenerativa e dell’esplorazione spaziale, ha preso il via il ricchissimo cartellone di eventi che vede la partecipazione di almeno cinquemila studenti, alle prese con 180 eventi in tre giorni, 140 dei quali solo per le scuole, in circa 30 location diverse.

"Un evento di una tale portata è reso possibile grazie alla collaborazione di tutti, ha sottolineato l’assessore Micol Lanzidei, dalle scuole fino alle forze dell’ordine, i tecnici del comune, gli organizzatori, chiunque si metta oggi al servizio della scienza e in definitiva del futuro". Spostandosi tra il teatro, i musei archeologici, la biblioteca, il terminal Dondero e tantissimi altri spazi, si arriva all’evento finale di domenica pomeriggio, al teatro dell’Aquila a partire dalle 18: "Insieme, scienza e magia ci insegnano che lo stupore è il primo passo verso la conoscenza, che i confini non sono muri, ma porte da aprire, e che la curiosità è ciò che ci spinge oltre ogni limite, sia esso cosmico o percettivo. Per questo, oggi il tema ’Frontiere’ diventa punto di incontro tra l’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri e il prestigiatore e youtuber Jack Nobile: due viaggiatori in campi diversi, ma uniti dalla stessa missione – ricordarci che il mondo, reale o illusorio, è sempre più vasto di quanto possiamo immaginare. Insieme, daranno vita a un dialogo unico, imprevisto e ricco di soprese", concludono gli organizzatori.

Angelica Malvatani