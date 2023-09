Ecco il ’Festival dello sport’. Da Pasquali a Rizzoli

Grande protagonista nel weekend il ’Festival dello Sport’, organizzato dalla M&G Scuola Pallavolo che porterà a Montegiorgio, Porto San Giorgio e Grottazzolina figure di spicco del mondo dello sport. Il tema del primo anno di questa kermesse è ’Velocità e lentezza’, un progetto che ha l’intento di coinvolgere un intero territorio senza darsi confini spazio-temporali. L’evento clou sarà ospitato dal teatro comunale di Porto San Giorgio, sabato alle 11, dal titolo ’Un futuro senza arbitri? Sfide e rischi tra velocità e lentezza’. Sul palco figure di primissimo ordine nell’ambito arbitrale quali Fabrizio Pasquali (ex arbitro internazionale Fivb), Nicola Rizzoli (ex arbitro internazionale e consulente Concacaf) e Matteo Spinelli (docente dei corsi di formazione del settore arbitrale Fip) moderati da una firma illustrissima del mondo giornalistico quale Lorenzo Dallari, già vicedirettore di Sky Sport e attuale direttore di Radio TV Serie A su Rds e conosciutissimo quale voce di riferimento del volley nazionale. Venerdì sera antipasto alle 21,15 presso la sala consiliare del Comune di Montegiorgio CON la presentazione del libro ’La Storia della Pallavolo’ di Lorenzo Dallari. Domenica infine alle 17, al palasport di Grottazzolina, andrà in scena lo spettacolo ’Goal 1986’, una produzione di Proscenio Teatro, regia e interpretazione a cura di Stefano Tosoni e musiche di Lucio Matricardi con gli spettatori che si troveranno immersi in un viaggio narrato, che racconterà un calcio primitivo, sporco e vero. Lo spettacolo sarà preceduto da ulteriori momenti di riflessione, alla presenza della Fondazione lavoro per la persona e degli atleti di Serie A di volley della Yuasa Battery Grottazzolina che si appresta al via della nuova stagione di A2 a metà ottobre. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Roberto Cruciani