Ecco il gran galà della Fermo Nuoto e Pallanuoto

La Fermo Nuoto e Pallanuoto ha presentato le squadre e festeggiato il Natale nel Gran Galà svoltosi al Centro Sociale San Michele di Lido Casabianca. Alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro e dell’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini hanno sfilato tutte le squadre dei pallanuotisti fermani: dagli esordienti, passando per i ragazzi e gli allievi, fino agli atleti della Juniores, concludendo con la prima squadra che anche quest’anno si prepara ad affrontare il campionato di Serie C che partirà il 18 gennaio. Il sindaco Calcinaro ha sottolineato l’importanza della pallanuoto, che con i suoi successi è riuscita ad avvicinare la cittadinanza alla piscina comunale. L’assessore Scarfini ha aggiunto inoltre come gli importanti sforzi di ammodernamento dell’impianto, abbiano ridato spazio ed importanza al mondo degli sport acquatici: fatto non solo dalla pallanuoto ma anche dal nuoto sincronizzato, il nuoto libero per tutti gli appassionati e dalle tante attività che la piscina comunale offre. Presente anche il presidente della Fermo NPN, Marco Cicconi che ha ringraziato tutti i presenti ed ha voluto omaggiare, con una coppia di lattine di birra artigianali brandizzate per l’occasione con i colori del Fermo Npn, le autorità e gli sponsor che hanno deciso di sostenere, col loro contributo, l’intero settore. A far divertire i presenti ci ha pensato il duo Masa Brothers con il karaoke e l’estrazione di tre ricche tombole.