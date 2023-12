Ecco ’Il Natale, la storia più bella’

Presentato ieri mattina "Il Natale, la storia più bella", il fitto cartellone degli eventi natalizi monturanesi protagonisti fino al prossimo 6 gennaio come ad esempi Villaggio di Natale, Presepe vivente, incontri letterari, musica e molto altro. Onori di casa fatti dalla sindaca Moira Canigola, l’assessora ai Servizi Sociali Loretta Morelli e le consigliere Barbara Sabbatini e Alessia Iacopini oltre ai rappresentanti delle numerose realtà associative cittadine che hanno dato il loro prezioso contributo. Soddisfatta del programma la sindaca Canigola: "Il nostro grazie va alle associazioni protagoniste della trama del Natale monturanese definito, nel sottotitolo, come ’la storia più bella’ e garantiscono sempre la loro presenza e il loro impegno con una partecipazione straordinaria. Non abbiamo puntato su eventi eclatanti, ma di certo pieni di significato". In tal senso ecco l’Albero della sicurezza dell’Ammil, che torna come installazione a fare riflettere, e l’iniziativa "Un dono sospeso" del Progetto Gaia Odv. Fino al 6 gennaio, presso il Palazzo Comunale e durante gli eventi del Villaggio di Natale, sarà possibile donare un giocattolo rigorosamente nuovo che andrà consegnato ai bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia dell’ospedale Salesi di Ancona. Un programma per il resto molto intenso come la conferma del concorso "La vetrina più…" per i commercianti cittadini. L’8, 10 e 17 dicembre il mercatino "Le piazzette dei mestieri e dei sapori" organizzato da Cna e contestualmente prenderà il via il Villaggio di Natale, con laboratori ed animazioni con i personaggi di Frozen e i supereroi della Marvel, fino al 6 gennaio con la Befana. Il 16 dicembre la presentazione del libro di Marco Diodoro "Le carte antiche di Monte Urano", nel mezzo mostre, iniziative solidali, momenti musicali organizzati dalle scuole e i concerti di Natale della Corale Dolce Canto a Leo il 22 dicembre presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, e quello con i cinquanta elementi del Premiato Corpo bandistico Città di Monte Urano del 23 dicembre presso la Bocciofila Monte Urano. Chiusura in grande con il presepe Vivente dell’Oratorio san Lorenzo il 6 gennaio con 150 partecipanti.

Roberto Cruciani