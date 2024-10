"Ecco il nostro piano in caso di maltempo"

Danni per quasi 1 milione di euro quelli provocati dal maltempo dei giorni scorsi: questo il dato emerso dalla ricognizione dei danni a beni di privati, attività commerciali, imprese ed enti e comunicato alla Regione Marche. Una somma notevole che risulta dalla sommatoria di una serie di danni che, nel caso di privati, superano i 250mila euro e che sono stati provocati da allagamenti di piani terra o interrati, di garage e box, da infiltrazioni che hanno ammalorato muri, impianti, mareggiate e altro. Sfiora i 400mila euro la sommatoria tra danneggiamenti e costi sostenuti per gli interventi che si sono resi necessari per ripristinare una situazione di normalità e riattivare velocemente i servizi presso il distretto sanitario e la vicina Cittadella del Sole. Sono di circa 300mila euro, infine, i danneggiamenti riscontrati e lavori di ripristino in regime di somma urgenza nelle proprietà pubbliche, spaziando tra sottopassi allagati, strade invase da acqua e fango, così come la pineta, il dilavamento della scarpata di via Solferino, infiltrazioni nelle scuole (in primis alla Peter Pan).

Intanto, il sindaco Massimiliano Ciarpella, rispondendo alle due interrogazioni dei consiglieri Gian Vittorio Battilà (Laboratorio Civico) e Daniele Stacchietti (Pd), ha fornito informazioni sulle principali iniziative che sono state messe in campo o che lo saranno a breve. Innanzitutto, sul servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di sollevamento sulla fognatura urbana di acque bianche: "E’ un servizio il cui appalto risale al 2022 e fino al maggio 2025, prevede il controllo operativo, la verifica del funzionamento e la manutenzione degli impianti di sollevamento a servizio delle fognature urbane per acque bianche" ha esordito Ciarpella.

Il riferimento era ai sottopassi della Vittoria (2 elettro pompe), di via Canada (con due elettropompe e una potenza di 5,2kw, superiore a quella di tutti gli altri), di via Fratte, via Panama, via Pesaro. "La società tutti i venerdì provvede al controllo di questi impianti ma si è ritenuto necessario segnalare eventuali interventi di carattere straordinario per il ripristino della funzionalità". L’attenzione si è inevitabilmente concentrata sul sottopasso di Via Canada, "sicuramente la situazione più delicata essendo soggetto ad allagamenti. Di concerto con il Tennacola e l’ufficio tecnico comunale, abbiamo intrapreso un percorso per pianificare interventi in quel sottopasso e vogliamo avvalerci di un ingegnere idraulico per individuare quali interventi da eseguire per consentire un regolare deflusso delle acque". Sempre all’altezza del sottopasso di via Canada, c’è anche la volontà di installare un impianto semaforico, "per il quale abbiamo chiesto preventivi di spesa". Riguardo la pulizia e sistemazione dei fossi, "quest’anno sono stati effettuati interventi e altri sono già stati effettuati, fermo restando che, durante gli ultimi eventi meteo, i fossi hanno assicurato il normale deflusso delle acque a mare – ha precisato Ciarpella – unica eccezione un fosso privato che ha rotto gli argini che attraversa terreni arati in zona Montagnola: il canale del fosso è stato totalmente ostruito per cui rotti gli argini con creazione di un secondo canale che ha provocato l’allagamento e il dilavamento del terriccio fino all’interno del distretto". Sono in corso le pulizie delle caditoie e, ad oggi, gli operai sono intervenuti su 1640 su circa 7mila totali.

Marisa Colibazzi