Ecco il nuovo consiglio direttivo della Croce Gialla, conferma per Doria

L’assemblea dei soci ha decretato i componenti del nuovo consiglio direttivo della Croce Gialla Anpas che resterà in carica fino al 2028 e nei giorni scorsi sono state definite le cariche a partire dalla principale, quella di presidente, con la riconferma dell’uscente Andrea Doria. Suo vice e responsabile dei dipendenti è Loredana Pierini; economo Cristiano Salvatelli, Segretario Giuseppe Pichilli e poi ci sono i vari responsabili: Paola Colletti (servizi e Servizio civile), Sara Giacobbi (formazione militi), Emanuele Santarelli (propaganda), Andrea Marchini (automezzi), Graziano Salvatelli (protezione civile), Marco Damen (feste), Marco Perticarini (farmacia e materiale sanitario), Giovanni Di Battista (turni), Luigi Davide Basso (vice economo e vice segretario), Letizia Liberati (tesseramento, dispositivi protezione per personale e militi), Antonio Pacetti (sede); revisori dei conti Laura Iommi (presidente), Stefano Basso (consigliere) e Dalmazio Greci (revisore legale); probiviri: Guido Eugeni (presidente), consiglieri Giovanni Apolloni ed Emanuele Capretta. Tra i principali obiettivi: investire nella realizzazione di una tettoia con pannelli solari per riparare i mezzi; l’acquisizione della personalità giuridica "per operare con maggiore autonomia. Ma vogliamo anche sottolineare la continuità e l’importanza dei servizi quotidiani, spesso dati per scontati"