Ecco il nuovo servizio di raccolta differenziata

A partire dal 3 marzo entrerà in funzione nel comune di Monte San Pietrangeli il nuovo servizio di raccolta differenziata, gestito dalla ditta Ecoelpidiense. Questo avvicendamento pur garantendo la regolarità della raccolta dal lunedì al venerdì anche nei giorni festivi, introdurrà alcune novità. Per questo motivo l’Amministrazione guidata dal sindaco Paolo Casenove, ha comunicato alcune delle nuove procedure introdotte. Sarà implementata la raccolta dell’umido organico, che si svolgerà il lunedì, giovedì e sabato per tutto l’anno. Potenziato il servizio di raccolta degli ingombranti, gratuito entro 15 giorni dalla prenotazione (per un massimo di 12 ritiri l’anno e 5 pezzi ogni ritiro). L’accesso al centro di raccolta sarà il mercoledì (ore 11-13) e sabato (ore 8-13) e avverrà con identificazione digitalizzata degli utenti iscritti. Al centro di raccolta sarà inoltre attivato il centro del riuso per beni in buono stato che possono essere liberamente conferiti. Il nuovo servizio prevede anche un miglioramento del decoro urbano con un periodico spazzamento meccanico e manuale, pulizia delle aree verdi pubbliche, svuotamento cestini, pulizia caditoie e rimozione erbe spontanee. Infine, l’app ‘Junker’ faciliterà gli utenti nella gestione della raccolta differenziata permettendo di identificare i materiali di cui è composto un rifiuto semplicemente scannerizzando il suo codice a barre.

"L’Amministrazione – commenta Paolo Casenove – coglie l’occasione per ringraziare tutti i cittadini che fino ad oggi hanno collaborato con responsabilità e senso civico nel conferire correttamente i loro rifiuti, rendendo possibile il raggiungimento di ottimi risultati in termini di raccolta differenziata, che ad oggi supera il 75% dei rifiuti prodotti. Mi auguro che tali risultati possano ulteriormente migliorare con l’attivazione del nuovo servizio".

a.c.