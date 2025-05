Ecco il ‘Palio di San Paolo’. Che la festa abbia inizio

Partirà ufficialmente venerdì e proseguirà fino all’attesissima e goliardica corsa dei somari del 29 giugno la 22° edizione del ‘Palio di San Paolo’. Una tradizione che anima i quartieri di Piane di Montegiorgio, un evento che rappresenta prima di tutto una bella occasione di socialità tanto che nel corso degli ultimi anni l’evento è stato ribattezzato anche come ‘I giochi dell’Amicizia’.

Lunedì sera presso il centro sociale ‘La Ragnatela’, il direttivo dell’associazione Palio composta dal presidente Giordano Battistini, dal vive Niki Carducci e dal segretario Marco Ramadori, insieme ai rappresentanti di alcune contrade hanno presentato il programma del 2025. La manifestazione è nata ufficialmente nel 1989 quando si correva a Piane una corsa di cavalli su strada, ma dopo un periodo di stop e nel corso degli anni il progetto è stato rivisitato arrivando alla versione contemporanea.

Sono dici le contrade in cui è stata divisa Piane: Castrucciari (detentrice del Palio del 2024), Pian della Noce, Rio Berto (che non parteciperà per motivi tecnici), Molino, Fonte Rimana, Stazione, Piazzal Sant’Angelo, Fonte Tavola, Pian del Sasso e Querciabella. "Siamo all’inizio ma c’è grande entusiasmo – dichiara Giordano Battistini – il nostro obiettivo è quello di riunire in amicizia la comunità di Piane".

Si partirà venerdì 23 alle 21 nei locali ‘La Ragnatela’ con il convegno ‘Cos’è la Dieta Mediterranea’, ospiti e relatori Mario Liberati, Gianfranca Piermarocchi e Giuliano Ramadori. Altro appuntamento da non perdere il 25 maggio con partenza dalla chiesa alle 14,30 la ‘Passeggiata del Palio’ lungo il sentiero ‘Viarum’ di 8 chilometri, lungo il percorso saranno inscenate storie della tradizione rurale.

Il 28 maggio partiranno i tornei fra contrade: calcio a 5, bocce, briscola e volley misto (novità di quest’anno). Il 22 giugno si terrà lo spettacolo goliardico ‘Contrade e Quale Show’ versione autoctona del noto programma televisivo dove la giuria eleggerà il personaggio più somigliante all’originale, saranno attivi anche stand gastronomici specialità: biccetta, porchetta e birretta.

Il tutto in attesa del 29 giugno quando presso l’impianto sportivo Attorri si terranno i giochi tra contrade: acchiappo alla gallina, tiro alla fune e corsa con i sacchi e per finire la divertente corsa dei somari. In base ai punteggi accumulati in tutte le specialità, a fine serata sarà decretata la contrada che vincerà il Palio.

Alessio Carassai