Ecco il piano delle alienazioni Dall’ex Silos a Pian della Noce

Il piano delle alienazioni degli immobili comunali 2023 da allegare al bilancio di previsione 2023-2025 ricalca sostanzialmente quello degli anni precedenti con immobili per i quali non si è ancora proceduto alla vendita, in assenza di richieste, e per i quali sono stati confermati i valori di stima del 2022.

Di seguito riportiamo lo scarno elenco degli immobili componenti il piano delle alienazioni 2023, con accanto il rispettivo valore stimato di vendita: ex Silos (nella foto) (1°, 2°, 3° e 4° piano) con destinazione commerciale e residenziale 1.700.000 euro reiteratamente proposto all’asta ha fatto registrare sempre zero offerte; ex relitto stradale in via del Rosario 22.727,27euro; autorimessa in via Collina 70.000 euro; strada vicinale Santa Vittoria 5.040 euro; trasformazione da diritto di superficie in quello di proprietà degli appartamenti dell’edilizia economica e popolare di Pian della Noce 10.000 euro; Piano insediamenti produttivi in via Morgagni aree residue 15.000 euro; area di risulta zona sud a parcheggi e verde privato 53.000 euro; relitti stradali 6.000 euro; lotto edificabile via Vanvitelli 100.500 euro.