Ecco il piano per riqualificare le vie Sauro, Michelangelo e Gentili

La riqualificazione delle vie Nazario Sauro, Michelangelo e Gentili sono le opere pubbliche che l’amministrazione comunale intende mettere in cantiere già dall’anno in corso e che, allo scopo, ha inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, sul cui finanziamento e sulla cui realizzazione l’amministrazione comunale punta con estrema determinazione, pienamente convinta che la scelta dei tre interventi, comporti il miglioramento della città di Porto San Giorgio nel suo complesso da tutti i puntidi vista e a cominciare dalla vivibilità: via Michelangelo (la Panoramica) è in condizione pietose, molto pericolosa da percorrere, via Gentili da sistemare perché possa interpretare nel migliore dei modi il percorso pedonale che unisce il Borgo Antico al mare. Ne parliamo con il sindaco, Valerio Vesprini, titolare delle delega ai lavori pubblici e il suo vice, Fabio Senzacqua che è un po’ il factotum dell’ammistrazione: "Predisporre un elenco di opere, senza la consapevolezza che possano non venir finanziate, è fatica sprecata". Lo dice il primo cittadino, lo ribadisce il vice. Tuttavia rimarcano entrambi di avere una precisa strategià da seguire per superare gli intoppi e con il precipuo scopo di ottenere fondi per finanziare le tre opere scelte e inserite ne piano triennale. In che cosa consiste questa invenzione strategica? Risponde Senzacqua: "Nel non predisporre un maxi programma di lavori contenente tutto e di più, bensì individuare un numero limitato di interventi su cui puntare con convinzione e concretezza, e inserirli nel piano previsionale triennale in questione. L’elenco delle opere pubbliche 2024-2026 individua ed svidenzia essenzialmente i tre interventi da realizzare, vals a dire: la riqualificazione delle tre vie: Nazario Sauro, Gentili e Michelangelo con un impegno di spesa ciasuno di 500mila euro. Ovviamente non sono sufficienti: "Ecco allora – prosegue il vice sindaco - come ci muoveremo per intercettare i fondi occorrenti: entro il 15 gennaio parteciperemo ad un bando emesso dal ministero dell’interno che ci dà i soldi necessari per la progettazione. Poi il prossimo anno con l’esecutivo a disposizione potremo accedere ad altri bandi specifici che finanzieranno l’opera a fondo perduto".

Silvio Sebastiani