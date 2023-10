Ecco il ponte inutilizzato: "Opera inutile e costosa"

"Non passa giorno che il nostro amato sindaco, visto l’approssimarsi di scadenze elettorali, non rilanci con un programma di opere sempre più esteso e costoso". La critica arriva la Renzo Paccapelo di Confabitare Fermo, che analizza gli interventi alla ex conceria, a Lido Tre Archi e la realizzazione del ponte sulla circonvallazione nord. "Avviando l’esame dall’intervento sull’ex conceria – spiega Paccapelo – occorre sottolineare le innumerevoli contraddizioni delle specifiche dell’intervento stesso, a partire dal silenzio sulla necessità di bonifica del territorio sicuramente intriso di minerali pesanti usati durante l’attività dell’epoca. Poi si potrebbe continuare sulle ricadute dell’intervento, lo spostamento a monte del baricentro svuota e impoverisce il nucleo centrale cittadino e blocca per sempre la ripresa del centro storico, mentre immiserisce l’economia dei quartieri, tutti. L’ultimo rilancio è sulle opere nella parte nord della città, lido tre Archi, dove come sempre, senza alcuna consultazione con i cittadini, si progettano e si realizzano opere costose a uso e consumo di pochi. L’esempio è la palestra dell’arrampicata e quella per le arti marziali. Siamo sicuri il quartiere abbia bisogno di ciò? Si è mai presa in considerazione la composizione sociale dei residenti del quartiere, le loro esigenze? Noi proponiamo da sempre la casa del quartiere, il delegato del sindaco per la sicurezza, e il sindaco pensa solo e soltanto alle opere. Come magari il ponte pedonale di via Salvo d’Acquisto l’opera per antonomasia più inutile e costosa. Si è realizzato un ponte dove serviva un sottopasso (come dimostra la foto) e a nulla valgono le barriere poste sullo spartitraffico a bloccare l’attraversamento degli studenti. Caro sindaco i soldi sono dei cittadini e i cittadini hanno il diritto di dire la loro. I consiglieri comunali dormono un sonno profondo o sono stati narcotizzati?".