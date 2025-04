Ecco il progetto per San Francesco

Il progetto definitivo per il recupero del complesso architettonico di San Francesco nel cuore di Amandola è ultimato, l’obiettivo iniziare i lavori entro il 2026. Oltre al suo valore religioso la chiesa di San Francesco rappresenta un prezioso edificio all’interno del centro storico di Amandola, chiuso al pubblico a seguito dei danni provocati dal sisma del 2016, su cui si stanno investendo risorse ed energie con l’intento di restituirlo alla comunità il prima possibile. Un progetto del valore complessivo di circa 4.500.000 euro che prevede diverse opzioni per il suo futuro utilizzo.

"Sotto il profilo strettamente procedurale c’è ancora del lavoro da fare – spiega il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli –. Il progetto adesso sarà portato all’attenzione dell’Usr (Ufficio speciale per la ricostruzione), quindi ci sarà la Conferenza dei servizi per valutare tutti gli aspetti, se ci saranno osservazioni. Una volta completato l’iter potremo avviare le procedure di appalto che credo saranno espletate entro la fine del 2025, per l’avvio dei lavori dovremo aspettare l’inizio del 2026".

Il recupero di tutta la struttura possiede già una precisa connotazione, infatti, la chiesa di San Francesco con la cappellina adiacente torneranno nel disponibilità dell’arcidiocesi di Fermo per lo svolgimento delle funzioni religiose, il resto del complesso compreso il chiostro e locali attigui saranno a disposizione dell’Amministrazione.

"La chiesa di San Francesco con il suo complesso architettonico sono un prezioso elementi del centro storico – prosegue Adolfo Marinangeli – all’interno della chiesa esistono affreschi di valore storico e artistico risalenti al XIV secolo, al suo interno era custodito il famoso Cristo Ligneo che siamo riusciti a salvare trasferendolo momentaneamente. Una volta che i lavori saranno terminati utilizzeremo i locali del chiostro e delle sale limitrofe per alloggiare al suo interno il Museo del paesaggio e soprattutto le opere d’arte, molte delle quali restaurate in questi anni, che siamo riusciti a recuperare dai diversi edifici danneggiati dal sisma che ora si trovano all’interno della Collegiata, ma gli spazi sono troppo limitati per dare ad ognuna una degna visibilità. Una cornice stupenda per ospitare opere d’arte che saranno messe a disposizione della comunità montana e dei visitatori, e che permetterà di riportare a casa il Cristo Ligneo".

Alessio Carassai