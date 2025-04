Ecco il ‘Villaggio Montano Certificato Cai’

È stato ufficialmente costituito il Comitato del marchio europeo ‘Villaggio Montano Certificato Cai’, un’iniziativa che segna un importante passo avanti nella valorizzazione del Comune di Amandola e del versante est del Parco nazionale dei monti Sibillini. La nascita di questo comitato è frutto di un lungo lavoro che ha visto coinvolti diversi attori locali, costituito dal presidente, il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli: per il Parco dei monti Sibillini, la direttrice Maria Laura Talamè, i membri del Cai (Club Alpino Italiano) sezione di Amandola; diversi attori impegnati in attività commerciali, ricettive e agricole del territorio ovvero l’associazione ‘Amandola Riparte’; l’azienda Agricola ‘Angolo di Paradiso’ di Roberto Di Mulo; il bar ‘La Stazione’ di Flavio Valori e Daniele Patalocchi; l’azienda agricola e agriturismo ‘Nonnu Luì’ azienda agricola e agriturismo di Ilaria e Antonio Guglielmi; ‘Case sull’orto’ di Annessi, ‘Alchemilla Vacanze’ di Cinzia Lupi.

L’obiettivo è valorizzare, promuovere e costruire le attività del ‘Villaggio Montano’, un angolo di natura incontaminata che accoglie escursionisti, appassionati di montagna e famiglie. Questo progetto coinvolgerà numerose frazioni del Comune di Amandola, tutte situate sopra dei 700 metri sul livello del mare: Garulla Superiore ed Inferiore, Moglietta, Casalicchio, Casa Coletta, Campolungo, Paterno, Francalancia, Vidoni, Piane, Casa di Carlo, Calvaresi, Capovalle e Abbadia.

Il Comitato, nato con l’intento di rendere il territorio sempre più un punto di riferimento per il turismo, la promozione della cultura montana e la tutela dell’ambiente, si occuperà della gestione delle attività legate a dei progetti di ristrutturazione e miglioramento delle strutture di accoglienza, nonché della creazione di eventi culturali e sportivi. L’offerta del ‘Villaggio Montano Cai’ di Amandola è pensata in particolare agli iscritti del Cai nazionale, ma è aperta a tutti coloro che amano la montagna, che desiderano viverla in modo autentico e sostenibile.

La presentazione ufficiale del programma si terrà il prossimo 5-6 luglio a Campolungo di Amandola, con una serie di eventi: incontri dedicati alla scoperta del ‘Villaggio Montano Cai’. Durante queste giornate, i partecipanti potranno conoscere più da vicino il territorio, le attività in programma e le opportunità che il programma offre a chi desidera vivere la montagna in modo autentico e sostenibile.

Alessio Carassai