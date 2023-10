Ecco la Castagnata di Smerillo: un fine settimana tutto da vivere

Il piccolo e suggestivo borgo di Smerillo è pronto ad ospitare la 41esima edizione della Castagnata, una manifestazione che richiama ogni anno centinaia di ospiti anche da fuori provincia. Oltre ai tradizionali elementi attrattivi: castagne a volontà, prodotti locali come mele rosa, mais, noci, dolci tipici, stand gastronomici per gustare piatti della tradizione, il mercatino dell’artigianato e un paesaggio che spazia dai Sibillini al mare, ci saranno due importanti novità ad impreziosire la manifestazione. Oggi alle 18.30 nel centro storico si terrà un convegno sul tema ‘I castagneti dei Sibillini; prospettiva di sviluppo e valorizzazione’, ospiti e relatori gli agronomi Tommaso Ciriaci e Marco Cardinali. La seconda novità si terrà domani alle 20 con uno show coking dedicato alla castagna con le chef Mirela Ghimis Dimitrescu, Trisha Tisi e Gabriella Vallesi (Evento su prenotazione allo 0734-79129). "La castagnata per noi è un evento speciale – commenta il sindaco Antonio Vallesi – che richiama centinaia di ospiti e promuove il territorio e i suoi prodotti. Sono felice del fatto che la manifestazione si svolge con grande entusiasmo e collaborazione fra la popolazione e i volontari della Pro loco. Ci saranno circa 40 stand espositivi con tanti prodotti, sono stati preparati 40 quintali di castagne pronte le essere cotte. Inoltre abbiamo allestito un importante sistema di sicurezza con la polizia locale e volontari della protezione civile. La castagnate prenderà il via alle 9 e sono previsti tre bus navetta che collegheranno il centro storico alle aree di accesso del paese. I due nuovi eventi hanno due funzioni specifiche: parlate dei castagneti che negli ultimi anni si stanno impoverendo e vallo salvaguardati con progetti mirati; mentre lo show coking che servirà a valorizzare questa specialità tanto apprezzata".

Alessio Carassai