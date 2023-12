Ecco la guida ‘Le Marche nel bicchiere’

Domani, ad Ancona, l’uscita ufficiale della guida ‘Le Marche nel bicchiere 2024’ che, domenica (ore 17,30, auditorium ‘Della Valle’) sarà presentata anche a Casette d’Ete, nel primo incontro dell’8a edizione della rassegna Incipit, promossa dall’Associazione Santa Croce. Un’apertura diversa dal solito per Incipit che, ogni anno, punta a rinnovarsi, approcciando tematiche sempre nuove e diverse, attuali ma mai scontate, e che ha voluto puntare l’attenzione anche sul mondo del vino, un settore che riveste una importanza strategica per addetti ai lavori e per consumatori sempre più consapevoli e curiosi di scoprire e gustare le tante eccellenze vitivinicole del nostro territorio. Ma, anche stavolta, Marisa Colibazzi (presidente Associazione Santa Croce) e Giovanna Taffetani che curano la rassegna, hanno scelto di parlare di vino e della attesissima guida dei vini marchigiani con un interlocutore assolutamente autorevole: il Commendator Gualberto Compagnucci, campione dei sommelier, con una carriera lunga oltre 55 anni che lo ha visto impegnato sempre ai massimi livelli nel food and wine, girando tutto il mondo, ma anche comunicatore di indiscussa professionalità e competenza, e direttore e fondatore della rivista ‘Sommelier Marche Magazine’. Oltre a lui, interverrà Barbara Paglialunga, presidente Ais Fermo, consigliere Ais Marche e porterà il suo saluto Stefano Isidori, presidente Ais Marche. Durante l’incontro saranno annunciati gli altri ospiti di Incipit, da gennaio in poi. Al termine, brindisi con i vini di Luci di Mezzo’ Ingresso libero.