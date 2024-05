Ecco la lista ‘Amandola di Nuovo’

"Abbiamo scelto di vivere e restare in questo territorio, vogliamo creare le condizioni di futuro". E’ forse questo il pensiero che maggiormente racchiude, l’identità della lista ‘Amandola di Nuovo’, con il candidato sindaco Piergiorgio Lupi, supportato dai componenti della lista: Fabio Abrami, Marco Catalini, Lorenzo Cesari, Barbara Ercoli, Marco Fiori, Veronica Iannotti, Leonardo Marini, Danilo Monterotti, Kety Priori, Alessandro Pucciarelli, Chiara Squarcia e Riccardo Testa. Ieri sera si sono presentati ufficialmente, illustrando la loro visione di Amandola e del territorio, un programma elettorale che si pone come un’alternativa sulla scena amministrativa. Tre gli elementi che emergono: la prima un programma redatto a più mani secondo le esperienze e professionalità dei singoli; la seconda uno sviluppo del territorio che guarda non solo ad Amandola ma anche ai comuni confinanti; la terza l’idea di ricostruire il senso di comunità.

"Abbiamo la determinazione necessaria e la volontà – dichiarano a turno – di metterci a disposizione della comunità. Ognuno di noi ha maturato esperienze, anche di un certo livello, in vari ambiti professionali. Abbiamo fatto un percorso, ma alla fine abbiamo decido di vivere in Amandola e vogliamo restarci, creando le condizioni per farlo anche alle generazioni che verranno. Il nostro è un progetto che va oltre l’attuale campagna elettorale". Ovviamente ci sono elementi cardine che sono imprescindibili come la sanità, che passa dall’apertura del nuovo ospedale dei Sibillini che deve essere di riferimento con i suoi servizi all’intera area montana, il recupero del vecchio ospedale e dalla medicina provvisoria. La viabilità portando avanti i lavori della Pedemontana e il primo stralcio della Monti – Mare. Turismo apertura di sentieri ciclopedonabili, valorizzazione di luoghi di pregio come San Ruffino, Campolungo ed anche il santuario della Madonna dell’Ambro. Scuola migliorare i servizi come mensa e trasporti. Sport creazioni di percorsi benessere e ottimizzazione nella fruizione degli impianti esistenti.

"Negli ultimi anni abbiamo notato una certa frammentazione fra la popolazione – spiega Piergiorgio Lupi – dobbiamo ricreare il senso di comunità. Istituire una sorta di tavola rotonda con le associazioni culturali, sportive e le atre realtà produttive del territorio per pensare insieme le strategie che possono creare economia, servizi e qualità della vita. La popolazione deve crescere perché qui vive bene".

Alessio Carassai