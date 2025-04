Ecco la lista Partecipazione Democratica

SANT’ELPIDIO A MARETorna sulla scena civica cittadina la lista Partecipazione Democratica, di terrenziana memoria, principale e convinta sostenitrice della coalizione del candidato sindaco Rossano Orsili "che - spiega il referente e capolista (con precedenti esperienze come presidente del consiglio comunale, assessore e consigliere) Matteo Verdecchia -, animato dalla passione e dal cuore che ha sempre battuto per la sua amata città, sicuramente la riporterà al ruolo che le spetta nel territorio". Una lista composta da persone che sono un mix di esperienza e gioventù, in rappresentanza di tutto il territorio, i cui obiettivi sono chiari: "Ora più che mai c’è necessità di un progetto unitario di ‘civitas’, dove è obbligatorio che le migliori forze si uniscano e collaborino insieme per far ritornare a splendere l’immagine della nostra città. La priorità assoluta, soprattutto in questi momenti deve essere la città e non - precisa Verdecchia - i posizionamenti che la politica deve assegnare. Tutti, indipendentemente dalle tessere di partito devono rimettersi in gioco senza doppi fini e spille da appendersi, senza pensieri alle prossime elezioni regionali, spinti solo dal Dna elpidiense". Partecipazione Democratica aderisce al progetto di Orsili "per ritrovare quel senso di comunità che deve responsabilizzare una delle città più importanti della provincia di Fermo. Dobbiamo ritornare a essere protagonisti, non comprimari". La missione che si è data Partecipazione Democratica sarà anche "quella di coinvolgere gli astenuti e gli indecisi, stanchi e contrariati dall’attuale politica e dei suoi tradizionali meccanismi incentrati soltanto sui vari posizionamenti indipendentemente dalle sorti, dagli sviluppi e dal benessere degli elettori. Abbiamo il dovere di rimettere Sant’Elpidio a Mare al centro del progetto, con le sue ambiziose ma realistiche progettualità. Esperienza, competenza, energia positiva, voglia di fare ed entusiasmo: sono le caratteristiche di chi si candida alla carica di consigliere per riportare la città a brillare di luce propria anche rispetto a comuni limitrofi con i quali la nuova amministrazione dovrà collaborare". La lista: Matteo Verdecchia, Aurora Alesiani, Giuliano Cicchinè, Paolo Cognigni, Simone Diomedi, Giorgia Luzi, Benedetta Mari, Marco Mariani, Valeria Marini, Ramona Michetti, Stefano Offidani, Fabrizio Sabbatini, Silvia Strappa, Christian Vallasciani, Andrea Veroli, Leonard Xamo.

Marisa Colibazzi