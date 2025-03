Ecco la musica che parla al cuore

Il brano ‘Quando sarai piccola’ di Simone Cristicchi racconta di quando nella vita, con il trascorrere del tempo, noi diventiamo i genitori dei nostri genitori e in qualche modo restituiamo con amore tutto quello che abbiamo ricevuto da loro. Cristicchi ha portato a Sanremo una canzone che ha commosso, dedicata alla madre, che sette anni fa ha perso la memoria a causa di un’emorragia cerebrale. Il messaggio è delicato, perché affronta il tema della vecchiaia. E’ presente uno scambio di ruoli tra genitore e figlio, in cui emergono il dolore di dover accettare la malattia, che piano piano allontana da noi le persone più care e l’affetto con cui ci si prende cura di un genitore anziano. In un dialogo immaginario con la madre, il cantante esprime ‘la rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare’. Si tratta di argomenti in genere lontani dall’esperienza dei giovani, ma le parole di questo brano hanno saputo parlare al nostro cuore.

Classe III D: Giada Grossi, Laura Tassotti, Emma Violoni