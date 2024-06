Ecco la nuova giunta di Amandola

Presentata la nuova giunta e fissati anche gli obiettivi dei primi cento giorni. E’ stata presentata ieri nella sala consiliare amandolese, dopo aver firmato i relativi incarichi, la nuova Giunta della città montana che si è subito calata nelle nuove vesti annunciando progetti e scadenza. Più dettagliatamente Giovanni Annessi, è stato nominato vice sindaco, con deleghe alle attività produttive, artigianato, politiche del lavoro, pro loco e prodotti tipici fra cui il tartufo. Nel ruolo di assessori: Maria Rita Grazioli con commercio, turismo, imprese, star up e formazione; Sonia Pieragostini con politiche femminili e pari opportunità, politiche per l’infanzia, servizi scolastici ed educativi; infine Alessio Mariani, consigliere nelle precedente amministrazione con sport, strutture sportive, benessere animali e montagna.

Il sindaco Adolfo Marinangeli ha tenuto per se urbanistica, lavori pubblici, terremoto, Pnrr e bilancio.

"La nuova giunta ha già firmato gli incarichi e sono già operativi – dichiara Adolfo Marinangeli – possiamo dire che il nuovo mandato Amministrativo inizia da oggi. Tutti gli assessori e consiglieri hanno ricevuto deleghe alle frazioni e centri sociali del territorio. Tutti parteciperanno allo sviluppo e crescita della comunità con deleghe importanti: per fare un accenno cultura, programmazione europea, decoro urbano e molto altro. Sulla scia di quando annunciato in campagna elettorale il nostro sarà un ‘Programma Aperto’, pronto a recepire le richieste della popolazione. Per i primi cento giorni ci sono già della scadenza fissate: l’apertura del nuovo ospedale dei Sibillini e dei suoi servizi, portare avanti la programmazione della ricostruzione post sisma; la programmazione di promozione culturale magari attraverso il bando Borghi; perfezioneremo nelle prossime settimane l’acquisizione da parte del Comune del cineteatro Europa e della Casa del fascio che sono di proprietà del Demanio".

Idee molto chiare sono state espresse a turno anche dalla nuova Giunta, che oltre a ringraziare i cittadini per la fiducia accordata, hanno evidenziato alcune operazione che partiranno a breve: ricostruire il senso di comunità che si è sfaldato negli ultimi mesi; partecipare al bando regionale per i centri commerciali naturali; utilizzare una parte dell’avanzo di Bilancio per iniziative utili al sostegno e rilancio delle attività produttive e commerciali e molto altro.

Alessio Carassai