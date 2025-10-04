Ecco la pistola al peperoncino: "Più efficace rispetto agli erogatori, garantisce maggiore precisione"

Sono pronti e formati, gli agenti della Polizia Locale per utilizzare un nuovo strumento di cui potranno disporre durante i servizi e i pattugliamenti: una pistola al peperoncino che potrà essere utilizzata per autodifesa dagli agenti in situazioni di pericolo e per la gestione di soggetti che oppongono resistenza. Per poter utilizzare questo strumento, gli agenti hanno partecipato a una giornata di formazione durante la quale è stato illustrato loro il funzionamento del dispositivo e i casi in cui può essere necessario l’utilizzo, con dimostrazione ed esercitazione pratica. "E’ uno strumento più efficace rispetto ai comuni erogatori spray: garantisce maggiore precisione e non subisce gli agenti atmosferici" spiega una nota diffusa dal Comune. In pratica, il liquido che viene emesso è inoffensivo, ha una durata temporanea, non produce lesioni di alcun tipo ma è molto efficace per inibire soggetti violenti, senza procurare danni fisici.

Alla sessione formativa sono intervenuti anche il sindaco, Massimiliano Ciarpella e l’assessore alla sicurezza, Enzo Farina che riguardo provvedimenti adottati in materia di sicurezza, hanno rimarcato come nell’ultimo anno siano stati effettuati diversi investimenti "nel personale e nel miglioramento di attrezzature e strumenti a disposizione della Polizia Locale". Tra questi, la dotazione destinata a suscitare maggiore curiosità quella delle pistole al peperoncino la cui finalità, "al pari dell’acquisto di giubbetti antitaglio e altre dotazioni, servono in primo luogo a garantire l’incolumità degli operatori" ha puntualizzato il sindaco Ciarpella -. Dotare i vigili di una strumentazione avanzata è fondamentale per mettere in campo un servizio sempre più incisivo, tutelando l’incolumità di chi quotidianamente presidia il territorio per garantire la sicurezza".

E’ recente l’implementazione (anche grazie a contributi regionali) della strumentazione per attività mirate al controllo di falsi documentali utile per rilevare patenti, carte di circolazione o di identità contraffatte. Strumentazione che sarà utile agli agenti in affiancamento al personale dell’anagrafe per verificare la regolarità dei documenti presentati da utenti che presentano richieste di cittadinanza o per l’accesso a bonus e contributi pubblici. Entro questo mese, è prevista una giornata di studio, da tenersi in città, proprio mirata al controllo dei documenti e al riconoscimento delle falsificazioni.

m.c.