Ecco la rassegna di teatro amatoriale

Passione e creatività sono le protagoniste di Sipari delle Marche, rassegna di teatro amatoriale organizzata dal Gat Marche. A parlarne è il sindaco Valerio Vesprini il quale ha partecipato a Macerata alla presentazione della rassegna, un cartellone di 14 appuntamenti che, nei prossimi mesi, accenderanno le luci dei palcoscenici storici di altrettanti comuni del territorio. Farà tappa a Porto San Giorgio il 14 dicembre con la commedia dialettale "Tante teste, poche teste". "Sipari delle Marche" è un progetto del Gat Marche – commenta il primo cittadino sangiorgese – che unisce realtà diverse in un’unica grande rete dedicata al teatro amatoriale e alla valorizzazione delle nostre tradizioni. A Porto San Giorgio il teatro fa parte della nostra storia: la compagnia delle Gessare Cappellette da anni porta avanti con passione il dialetto, il folklore e lo spirito di comunità che ci contraddistingue. Siamo quindi felici di ospitare il 14 dicembre una tappa di Sipari delle Marche, un appuntamento da non perdere, inserito in un ricco cartellone regionale frutto di sinergia tra istituzioni e associazioni. Un bel modo per continuare a valorizzare il patrimonio culturale delle Marche e la forza del teatro.