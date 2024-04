Ecco la sanità che verrà. Strutture e risorse ai raggi x

È arrivata in forze la Regione Marche a Fermo per parlare di sanità, il presidente della Regione Acquaroli era ieri in consiglio comunale aperto insieme con gli assessori Saltamartini e Baldelli e il sottosegretario Savi, i consiglieri Putzu, Marinangeli, Marcozzi, Cesetti per la minoranza. Il tema è di quelli delicati, il comune di Fermo non è l’unico a segnalare problemi nella gestione della sanità, infinite le liste di attesa, problematico l’accesso al pronto soccorso, un’incognita il nuovo ospedale di Campiglione, incerto il futuro del vecchio Murri, atteso il via dell’ospedale di Amandola. Oggi chi può si cura a pagamento, chi non può spesso rinuncia a curarsi, lo sottolineano i sindacati, per primo parla Alessandro De Grazia della Cgil. La lista è sempre la stessa e parla di personale da reperire, di investimenti, di una progettazione tutta nuova, qualche risposta tecnica la avanza il direttore dell’Ast di Fermo, Roberto Grinta: "Parto dall’ospedale di Amandola, la fine dei lavori è prevista entro fine maggio, c’è un piano di investimenti di 6 milioni e 400 mila euro, di cui 4 milioni tecnologie, un milione per arredi, un milione e mezzo per altre forniture. C’è un rapporto continuo con la Regione che porta a trovare soluzioni, la struttura prenderà vita per step".

Grinta spiega che l’ospedale di Campiglione avrà tecnologia per 26 milioni di euro, 2 milioni di euro sono stati già acquistati nella parte della diagnostica per immagini: "Ci saranno 372 posti letto, 287 degenze ordinarie, 32 degenze intensive e 53 a regime diurno, già oggi programmiamo l’attività in base al futuro. sul personale abbiamo già reclutato 24 figure sulle 38 previste, due medici li abbiamo presi per il pronto soccorso e uno per il 118, altri concorsi si faranno, si cercherà di costruire un rapporto diretto con i medici dell’emergenza". E ancora, l’emodinamica, oggi 3 sedute a settimana e 10 pazienti la settimana, il 40 per cento per angioplastica. Arriverà il robot chirurgico, soprattutto per il settore dell’urologia che vanta 1250 interventi l’anno, la metà dei quali potrebbero essere fatti proprio in via robotica. Grinta spiega che le liste di attesa sono un problema, ci sono da recuperare gli anni 2021 e 2022: "Il lavoro da fare è intenso, abbiamo un milione e 648 mila euro da investire su questo, la previsione è di effettuare 12 mila prestazioni in più e 529 interventi chirurgici". Parlano tutti, si finisce in tarda serata, Acquaroli ascolta e con l’assessore Saltamartini chiede il tempo di mandare a regime una riforma partita da poco, con tanti problemi ereditati da affrontare.

Angelica Malvatani