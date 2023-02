Ecco la sanità dopo la pandemia

’Prevenire per vivere meglio e più a lungo’ è il tema dell’assemblea pubblica in programma alle 21,15 di domani 3 febbraio nel teatro comunale: "A relazionare saranno quattro primari dell’ospedale di Fermo che si sono messi a disposizione della città", così l’assessore ai servizi sociali, Carlotta Lanciotti, introducendo la conferenza stampa per presentare l’evento e comunicare che sarà il primo di altri che sullo stesso argomento l’amministrazione organizzerà nei centri sociali. Promotore dell’assemblea di domani il Centro Studi G.B.Carducci che ne promuove di simili da tantissimi anni, grazie ad Ubaldo Renzi, fondatore del Centro Studi, e Alfredo Ebolito.

Secondo il presidente del Centro Studi, Luca Romanelli, l’evento in programma nel teatro sangiorgese si inserisce in una situazione particolare di crisi del sistema sanitario per diversi motivi. Si è creata una grossa coda di domande di prestazioni specialistiche e questo ha anche comportato che la gente in questo periodo ha rinunciato a fare prevenzione. Poi lo stress dovuto alla pandemia che ha causato la fuga degli operatori sanitari, non si trovano più i medici, non si trovano gli infermieri. Altro elemento della crisi il fatto che la provincia di Fermo sia il fanalino di coda in termini di strutture sanitarie: "In questo quadro – sottolinea Romanelli – il nuovo ospedale e la nuova configurazione del sistema sanitario prevista da Pnrr investirà risorse ingenti per spostare l’azione sanitaria dall’ospedale alla periferia. Se mettiamo insieme queste considerazioni, un po’ la prospettiva è: se mancano i medici, se siamo indietro con le prestazioni forse l’unica maniera per risolvere il problema è ripensare tutto il sistema e renderlo più flessibile, più vicino alla gente, più decentrato. Venerdì sera si parlerà di medicina ma cercherò anche di chiedere ai medici come vedono il futuro proprio nel contesto fermano cioè con queste prospettive, se le risorse del Pnrr potranno in qualche maniera alleviare la situazione di stress di questo momento".

Chiude la conferenza il sindaco di Porto San Giorgio, secondo cui: "Dopo la pandemia ritorniamo sul territorio e questa è la cosa più importante perché i dottori dell’area vasta si mettono a disposizione dei cittadini affrontando il tema fondamentale della prevenzione". I primari che interverranno all’assemblea: Giampiero Macarri di gastroenterologia, Guerriero Silvio chirurgia, Federico Lamponi ortopedia, Renato Bisonni oncologia.

Silvio Sebastiani