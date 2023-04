Ecco la scuola di pelletteria Porte aperte ai giovani

di Marisa Colibazzi

Scherza, Paolo Mattiozzi, titolare con la moglie Ilenia Tonelli di Studio Immagine Lab, nell’augurare ‘Buon pesce d’aprile’ agli intervenuti all’inaugurazione del progetto cui hanno dato vita. Ma ‘Leather Form Lab’, scuola di pelletteria per l’alta moda e il luxurya Porto Sant’Elpidio, tutto è fuorché un pesce d’aprile. E’ un sogno, frutto di lavoro e sacrifici, "è il risultato del nostro modo di fare – dice Mattiozzi (presidente provinciale Federmoda Cna) – che unisce impresa e formazione, che nasce dalla collaborazione con le scuole, con le agenzie di lavoro interinale (sono già certificati per corsi Formatemp e hanno insegnanti interni accreditati, ndr) con enti come Regione e Cna". Da queste collaborazioni arriveranno i giovani (8-9 al massimo) che saranno formati negli spazi del Leather Form Lab: "Il mestiere a 360 gradi si impara nella piccola impresa, come la nostra" aggiunge Mattiozzi. Sono 18 i dipendenti di Studio Immagine, con la necessità pressante di reclutarne altri, soprattutto per l’orlatura, debitamente formati e capaci di garantire il lavoro meticoloso e attento che esigono le griffe per cui lavorano. "Abbiamo avviato questo progetto di espansione ma non dimentichiamo che siamo partiti da un sottoscala e per questo teniamo sempre i piedi ben piantati a terra". Il nastro inaugurale è retto dai due figli di Paolo e Ilenia: "Sono loro la vera ragione per cui siamo qui". Per l’amministrazione comunale c’è il vicesindaco, grande amico di famiglia, Daniele Stacchietti che ben conosce il dinamismo e la visione di Mattiozzi, elogia la passione per un lavoro di qualità che "lo ha portato ad attivarsi con un progetto che va sostenuto". "Questo progetto colma un vuoto: mancano i giovani che sappiano fare questo lavoro. Bella l’idea di strutturare il progetto accompagnando i giovani nell’evoluzione che ha portato alle nuove tecnologie. E’ tempo di parlare di sistema duale della formazione – insiste Gino Sabatini (presidente Camera di Commercio delle Marche) - la scuola è un momento di formazione, ma dobbiamo far dialogare meglio scuola e impresa". C’è tutto il gotha della Cna, dal presidente regionale, Paolo Silenzi: "Quella di Mattiozzi, è resilienza, costanza, audacia"; al provinciale, Emiliano Tomassini, al locale, Gaetano Pieroni, al direttore Alesandro Migliore, alla presidente nazionale Federmoda Cna, Doriana Marini e ancora Andrea Putzu, presidente della Commissione regionale Sviluppo e Annamaria Bernardini (dirigente Ipsia di Fermo). Piace il progetto del Leather Form Lab e c’è la volontà di supportare questo incubatore di idee e nuove professionalità a disposizione di tutto il territorio.