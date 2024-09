Ecco la ‘Sibillini Summer School’

Un viaggio di avvicinamento all’Europa che parte dai giovani studenti e arriva ai professionisti e amministratori del territorio. E’ stata presentata ieri nella sala consiliare di Amandola la seconda edizione della ‘Sibillini-Europa Summer School’, che si svolge nella città di Amandola e nei comuni limitrofi dal 28 agosto fino al 1 settembre. Quest’anno hanno aderito 41 studenti con età compresa fra 18 e 22 anni, selezionati tra le oltre 100 candidature ricevute da tutto il mondo, fra cui 9 stranieri provenienti da Ucraina, Stato Uniti, Vietnam, Egitto e Iran. Oltre agli studenti, l’iniziativa porta nel territorio una ventina di personalità tra docenti, politici e professionisti che svilupperanno incontri con temi mirati in particolar modo: sostenibilità ambientale, immigrazione e digitalizzazione, ma si svilupperanno anche laboratori come una simulazione di una audizione del Consiglio Europeo con relativo dibattito e corsi frontali. La novità più interessante di questa seconda edizione, un incontro rivolto agli amministratori del territorio sui temi di sviluppo proposti dalla Comunità Europea che si terrà a Comunanza il 29 agosto. Tutti questi aspetti, sono stati illustrati dagli organizzatori della ‘Summers School’, più precisamente: Pierpaolo Settembri, Federica Cupelli, Fiammetta Sacconi e Daniele Calisti membri del Direttivo dell’associazione, il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli insieme all’assessore alle politiche Europee Enrico Sciamanna. Grande soddisfazione è stata evidenziata da tutti i soggetti sia per il numero di adesioni da parte degli studenti, sia per il sostegno dei partner istituzionali che sono aumentati, ma anche e soprattutto per le finalità che questo progetto apre al territorio. La prima è sicuramente quella di creare una nuova e consolidata consapevolezza della Comunità Europea fra gli abitanti; la possibilità di sviluppare confronti e conoscenze con professionisti di vari ambiti professionali in altri paesi membri delle comunità con cui magari sviluppare nel tempo anche progetti; creare programmi di sviluppo condivisi e sostenibili e in tutto questo gioca un ruolo importante anche le potenzialità turistiche e di promozione del territorio. In tutto questo l’Amministrazione amandolese sta lavorando alla possibilità di potenziare la ricettività per consentire magari dal prossimo anno di ospitare un maggio numero di studenti per la terza edizione della ‘Summer School’.

Alessio Carassai