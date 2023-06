Ecco la spiaggia a misura di bambini

Il 4 giugno a Roccella Jonica conferenza stampa di presentazione delle bandiere verdi 2023. Verranno consegnate il 4 luglio nel corso di una manifestazione nazionale nella stessa Roccella. Porto San Giorgio l’ha conquistata e può iniziare a sventolarla sul suo arenile, accanto a quella di colore blu. La bandiera verde è un prestigioso vessillo che segnala in maniera specifica le spiagge a misura di bambino; in sostanza una specie di ‘guida’ per i genitori in cerca di vacanze con tutto quel che serve per i piccoli bagnanti. A Porto San Giorgio la bandiera verde è stata assegnata quest’anno per la tredicesima volta consecutiva.

Un riconoscimento importante e certamente non meno efficace in termini di immagine nella promozione rispetto alla bandiera blu, che viene rilasciata dalla Fondazione Fee e che, persa da Porto San Giorgio nel 2019, l’ha riconquistata quest’anno. Non vi sono dubbi che la Bandiera Verde possa costituire un formidabile strumento di promozione soprattutto per una località, come quella di Porto San Giorgio, in cui operatori e pubblici amministratori puntano a fare del target famiglie e bambini il principale punto di riferimento per il movimento turistico. Forse andrebbe sfruttata di più e meglio per pubblicizzare la città soprattutto nel campo dell’accoglienza, ponendo in risalto i tanti spazi verdi attrezzati, a cominciare da piazza Bambinopoli, presenti a Porto San Giorgio e fruibili dai bambini e le tante iniziative riservate ai più piccoli come, ad esempio, ’Magica Notte’.

Le caratteristiche per ottenere la Bandiera Verde sono: acqua di balneazione limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per costruire castelli e torri, giochi per bambini, presenza di bagnini e scialuppe di salvataggio per la sicurezza, spazi per cambiare il pannolino o allattare e nei pressi dell’arenile gelaterie, pizzerie, locali per l’aperitivo, ristoranti, e spazi per lo sport per i grandi. L’obiettivo che si pone l’organizzazione è di aiutare le famiglie a scegliere le località di mare in modo tale che genitori e figli possano trarre i maggiori vantaggi possibile dalla vacanza con benefici per la salute e la crescita. L’elenco delle località balneari a cui attribuire la bandiera viene stilato ogni anno con l’ausilio di centinaia di medici per bambini. Per quello del 2023 hanno collaborato 2.903 pediatri italiani e stranieri i quali hanno ritenuto meritevoli di attribuzione del vessillo 154 località di cui 8 straniere. Nella provincia di Fermo Porto San Giorgio è stata l’unica ad ottenerla. Fondatore delle bandiere verdi il pediatra, accademico e giornalista Italo Farnetani.

Silvio Sebastiani