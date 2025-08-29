Ecco la squadra di Fratelli d’Italia: "La Regione ha cambiato rotta. Ma abbiamo un lavoro da finire"

Due consiglieri regionali e un assessore, un risultato che confermi il 30 per cento, una strada tutta in discesa. Così si presenta Fratelli d’Italia con i quattro nomi per le elezioni regionali, il leader è il consigliere uscente Andrea Putzu, accanto, "alla pari", sottolinea Putzu, altri amministratori del territorio, dal sindaco di Rapagnano Elisabetta Ceroni, in corsa da indipendente, la consigliera comunale di Petritoli Francesca Ascenzi, il consigliere comunale di Fermo Gianluca Tulli. Nomi forti, assicura il vertice del partito, c’è il coordinatore provinciale Andrea Balestrieri con la vice Pisana Liberati che sottolineano come cinque anni fa le elezioni sono state vinte sulla fiducia e sulle persone, oggi si corre coi risultati fin qui ottenuti. Oggi la lista sarà presentata ufficialmente in tribunale, la coordinatrice regionale Elena Leonardi parla di una grande scelta, tra persone capaci e apprezzate nelle loro comunità: "Una svolta quella di Acquaroli, un contributo dato alle Marche in questi primi 5 anni di governo, ci permettono di confrontare due modelli di governo. I marchigiani possono valutare le idee e gli obiettivi che ci eravamo posti, rispetto al modello della sinistra che ha governato fino a 5 anni fa e ha consegnato una regione in transizione, con il valore meno in avanti, una regione che ad un bisogno di sanità rispondeva chiudendo ospedali e senza una programmazione adeguata".

Non vuole rispondere alle polemiche, nessun dubbio sulla candidabilità di Putzu, messa in discussione da un esposto di Saturnino Di Ruscio in seguito ad una condanna penale di anni fa: "Nessuno può negare il suo lavoro fatto per tutti e per il territorio, anche senza sedere in Giunta", sottolinea Leonardi, "Non seguiamo le polemiche nelle quali ci si vuole trascinare, non trasciniamo e non ci facciamo trascinare nel fango, siamo cresciuti e abbiamo personalità in grado di rappresentare al meglio il partito e il territorio, guardando al futuro". Ascenzi rappresenta la Valdaso spiega che in questi anni c’è stata una grande attenzione per i piccoli borghi, sostenendo i giovani e le loro idee. Ceroni si definisce figlia d’arte, una passione per la politica nata sull’esperienza del padre Remigio, "da indipendente mi riconosco in maniera determinate nei valori del partito, lo stesso Acquaroli ha creduto che la mia esperienza possa essere utile, siamo di fronte ad una svolta, se torniamo indietro perderemo serie opportunità". Putzu assicura che Fratelli d’Italia sarà nel nuovo consiglio regionale con 11 consiglieri, due della provincia di Fermo, ricorda le risorse e gli appalti velocizzati, sulla viabilità e sulle strutture sanitarie: "Quando si arriva agli attacchi personali vuol dire che non ci sono più argomenti politici. Spieghiamo solo quello che abbiamo fatto e quello che vorremo continuare a fare, non bastano 5 anni per mettere a posto i disastri fatti prima". Tulli si presenta con la sua storia politica e personale: "Il partito consolida la sua classe dirigente, la Regione ha cambiato rotta, c’è un lavoro da finire".

Angelica Malvatani