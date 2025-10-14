Ecco la stagione del Teatro delle Api

Al Teatro delle Api sta per partire una stagione di prosa con otto spettacoli di teatro nazionale (5), con una pregevole selezione del Made in Marche (3), cui se ne aggiungono 4 di teatro per ragazzi. Una stagione che, per dirla con lo slogan coniato giocando col nome del teatro, è ‘Il miele dell’arte’. Promossa da Comune e Amat col sostegno della Fondazione Carifermo, la stagione punta su bei nomi e su temi importanti e contemporanei: "Nessuna proposta è casuale" precisa Gilberto Santini (direttore Amat).

Si comincia il 12 novembre con Chiara Francini e Alessandro Federico in ‘Coppia aperta quasi spalancata’, un testo irresistibile di Dario Fo e Franca Rame; il 10 dicembre, in esclusiva regionale, Caterina Murino in ‘La vedova scaltra’ di Carlo Goldoni; l’11 gennaio, ‘Dioggene’ in cui Stefano Fresi, gioca molto sul linguaggio, passando dal Medioevo all’attualità.

Per la sezione Made in Marche, il 7 febbraio, ‘Radio Macbeth’ di Roberto Marinelli e il 20 febbraio, Giorgio Felicetti propone la nuova versione di ‘Corpus Pasolini. Tredici uccellacci, una cornacchia, un usignolo’ con la partecipazione del 16enne di Porto Sant’Elpidio, Cesare Maurizi. Il 1 marzo, ‘Cena a sorpresa’ commedia leggera ma intelligente con Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornai e Elisabetta Mirra. Il 21 marzo, altra esclusiva regionale, ‘Historia, storia di immigrazione e d’amore’ testo, musica e danza con Samuele Peron, Veera Kinnunen, Stefania Caracciolo. Chiude il 17 aprile, per la sezione Made in Marche, la Compagnia della Marca di Roberto Rossetti con ‘Insania’, spettacolo potente sulle malattie mentali e disturbi psichici.

"Quest’anno abbiamo uno spettacolo in più di teatro nazionale, riconfermiamo con orgoglio ‘Scuola di platea’ con gli studenti del polo Urbani e il valore del Made in Marche" affermano il sindaco Massimiliano Ciarpella, l’assessore alla cultura, Elisa Torresi e la consigliera delegata Gioia Di Ridolfo. C’è anche la stagione di teatro per ragazzi: ‘Tutti a teatro’ promossa da Lagrù, presentata dal presidente Lorenzo Palmieri: 4 spettacoli il primo dei quali il 2 novembre proprio di Lagrù Ragazzi ‘Il magiafiabe. Storie in cucina’ (abbonamenti 20 euro; biglietto 6 euro). Abbonamenti prosa: 130 euro (110 euro ridotto). Rinnovi abbonamenti: 20-24 ottobre; nuovi: 27-31 ottobre. Biglietti prosa: 23 euro (19 ridotto); Made in Marche: 15 euro (12 ridotto). Info: 346 6286586 – teatrodelleapi.it.

m.c.