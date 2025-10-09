Ecco la stagione teatrale del Cicconi

Due i principi con cui è stata stilata la prima stagione del ‘Cicconi’ firmata dall’amministrazione Calcinari e presentata ieri: in primis la qualità e una certa attenzione ai costi. "Abbiamo una spesa di gran lunga inferiore a quella degli anni passati, lasciando invariati i prezzi" precisa subito il sindaco Gionata Calcinari, affiancato dall’assessore Silvia Tiburzi e dal presidente del consiglio, Simone Trasarti. "La logica è stata di non comprimere la qualità e così è stato. Ringraziamo i nostri sponsor per averci sostenuto" aggiunge l’assessore alla cultura, Giovanni Martinelli che annuncia altre due stagioni "di teatro locale e di musica varia, a ingresso gratuito. Vogliamo che il ‘Cicconi’ sia un contenitore vivo". Sei gli spettacoli illustrati dal direttore dell’Amat Gilberto Santini e improntati "a una ‘leggerezza pensosa’, che fa sorridere, ma lascia qualcosa su cui riflettere". Le proposte, inoltre, hanno quel guizzo di originalità che asseconda l’inclinazione del ‘Cicconi’ per il teatro sperimentale, apprezzato da un pubblico ormai abituato, ben predisposto.

Si comincia il 13 novembre con una versione ‘atipica’ di ‘Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco’ per lo Stivalaccio Teatro. Il 9 dicembre, uno spettacolo di recente uscita, molto apprezzato dalla critica, con Leo Gassmann insieme a Sabrina Knaflitz (la mamma) in ‘Ubi Maior’ di Franco Bertini. Il 14 gennaio, spazio alla storia e alla musica di Mia Martini con l’immagine intensa dell’artista che restituiscono Matilde Facheris, Virginia Zini, Sandra Zoccolan, della compagnia della regista Serena Sinigaglia in ‘Almeno tu nell’universo’. Il 19 febbraio, c’è il grande teatro di Eduardo De Filippo in ‘Ditegli sempre di sì’, nella interpretazione di 12 attori tra cui Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel, Domenico Pinelli. Titolo ironico per Veronica Pivetti, il 6 marzo: ‘L’inferiorità mentale della donna’ in cui, con la solita verve, l’attrice racconta le più bizzarre teorie della scienza contenute nell’opera, discriminante, paradossale, esilarante di Giovanna Gra. Chiudono, il 15 aprile, Rocìo Munoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta in ‘Contrazioni pericolose’, racconto ironico di una piccola grande storia di amicizia tra un uomo e una donna.

Abbonamenti: 130 euro platea, 115 galleria. I rinnovi: 24 e 25 ottobre (26 per cambi posto). Nuovi abbonamenti: 3-4 novembre. Biglietti: 25 euro platea, 22 euro galleria. Info: 347 6467171.

Marisa Colibazzi