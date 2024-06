Ecco ’la storia del mondo’ secondo Giordano Guerri

Incontri per riflettere, per ascoltare, per prendersi il tempo di ragionare tra le pagine di un libro. Ritorna Fermo sui Libri a illuminare di senso critico e passione letteraria l‘estate fermana. Giunta alla sua nona edizione, la rassegna propone quest‘anno di indagare il tema degli Exempla, intesi, già come nell’antica tradizione medievale, come racconti edificanti che mirano sia al ’docere’ (insegnare) che al ’delectare’ (divertire). Il secondo appuntamento avrà come ospite lo storico, saggista e giornalista Giordano Bruno Guerri che domani alle ore 21,15 presso piazzale Azzolino a Fermo, sarà protagonista di una lectio magistralis su la Storia del Mondo. Il nostro mondo ha quattordici miliardi di anni di storia e Giordano Bruno Guerri li attraversa ripercorrendo gli eventi più importanti dalla comparsa dell’essere umano a oggi, per raccontarli senza troppi giri di parole, andando al cuore delle questioni più significative e attuali. Dal Big Bang ai graffiti lasciati dai primi uomini nelle grotte di Altamira e Lascaux, dall’invenzione della scrittura alla comparsa del cristianesimo, dal Rinascimento alla rivoluzione scientifica e a quella francese, dalla prima guerra mondiale ai conflitti ancora in corso, fino alle nuove frontiere della tecnologia e della ricerca. Una narrazione appassionante, in punta di penna, che ci fa correre nel tempo per scoprire con uno sguardo inedito la più grande storia mai raccontata: la nostra. Giordano Bruno Guerri ha diretto ’Storia illustrata’, ’Chorus’ e ’L’indipendente’, è stato direttore editoriale dell’Arnoldo Mondadori Editore, presidente dell’istituto di alta cultura Fondazione Ugo Bordoni, autore e conduttore di trasmissioni televisive. È presidente della fondazione Vittoriale degli italiani e del forum tal per il trattamento automatico della lingua. I suoi libri, tutti ancora ristampati, sono tradotti in molte lingue. Tutti gli appuntamenti di Fermo sui Libri 2024 sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di pioggia si svolgeranno nella Chiesa di San Filippo. Per informazioni telefonare al numero 3384162283.

Angelica Malvatani