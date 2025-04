Ecco la storia di Ferruccio Borsoni: "Combattè una battaglia di libertà"

Inseguendo storie lontane si arriva alle vicende più prossime, a recuperare incontri e radici. È quello che è successo allo storico napoletano Olindo De Napoli mentre scriveva un ricco saggio sulla deportazione penale nell’Italia liberale, tra il 1861 e il 1900. Una storia che arriva anche a Fermo e che ha segnato un’intera famiglia che in città ha saputo farsi conoscere ed apprezzare. De Napoli ha ricostruito la discussione di quell’epoca che portava ad immaginare progetti di deportazione dei detenuti in luoghi remoti, per risolvere il problema della criminalità e delle cattive condizioni carcerarie. L’unico esperimento poi realmente attivato risale agli ultimi anni dell’800 e vede la deportazione di quasi 200 detenuti ad Abbas, in Eritrea. Tra i detenuti c’era il marchigiano Ferruccio Borsoni, originario della provincia di Ancona, da lui e dalla sua famiglia origina un ramo dei Borsoni che poi ha vissuto a Fermo e si è incrociato con la famiglia Morroni Mozzi. Proprio il fermano Alessandro Morrone Mozzi ha incrociato le ricerca di De Napoli e si è arrivati a definire una storia ricca di coraggio, della forza di difendere le proprie idee, la giustizia, i diritti di tutti. Il libro di Olindo De Napoli è stato presentato a Fermo, alla libreria Mondadori, col supporto dell’università popolare e di Ettore Fedeli, in sala una grande presenza di esponenti della famiglia Borsoni arrivati da diversi angoli d’Italia e non solo, proprio per ricostruire la storia di Ferruccio. "Borsoni è una voce importante, ha spiegato De Napoli, quando è stato arrestato lo hanno accusato di scritti sovversivi, possiamo dire che avesse un animo anarchico e che avesse il coraggio di protestare forte. Per questo lo hanno arrestato e poi deportato in Eritrea, in condizioni terribili, tra momenti drammatici e isolamento totale. Grazie al suo coraggio e al suo straordinario ingegno è riuscito a far arrivare questa storia ai giornali italiani, ha fatto capire il dramma che si viveva laggiù e il bisogno che c’era di interrompere un esperimento del tutto fallimentare e disumano".

Momenti di grande commozione da parte dei presenti che hanno ricostruito la vicenda umana di Ferruccio Borsoni, una volta tornato in Italia è stato condannato al domicilio coatto a Lipari dove poi si è stabilito, a Fermo è arrivato lo zio che poi ha dato origine alla famiglia, uno dei Borsoni è finito per vivere in America, tutti si sono ritrovati in città per ribadire l’eredità di valori e di coraggio che hanno ricevuto da un uomo che ha saputo vivere la grande storia da assoluto protagonista. Conclude Morrone Mozzi: "Io stavo ricostruendo la storia di Borsoni che fa parte della mia famiglia, De Napoli era sullo stesso percorso, insieme abbiamo trovato il filo di una storia straordinaria che oggi, come per chiudere il cerchio, si è definita a Fermo". Angelica Malvatani