Ecco la terza corsia dell’autostrada: "La Regione ha fatto le sue scelte"

Il problema dei problemi, per il territorio fermano, è sempre stato quello delle strade, di collegamenti da troppo tempo inadeguati, di percorsi che non portano da nessuna parte. A partire da un’autostrada che dopo Porto Sant’Elpidio diventa un imbuto a due corsie, spesso interrotte per i lavori di sistemazione. Una fotografia che sta cambiando, la Regione Marche ha messo sul tavolo progetti e risorse, c’è un nuovo ospedale che nasce e tutto condiziona.

Per il sindaco Paolo Calcinaro bisogna comprendere i grandi cambiamenti che stanno arrivando e progettare cose possibili e non libri dei sogni.

"Sulla terza corsia dell’autostrada la Regione è stata chiara, presentandosi peraltro con studi precisi e ufficiali, e le opzioni prese in considerazione da Società autostrade praticamente vedono una scelta obbligata da Pedaso in poi con un arretramento di 3 o 4 chilometri. Questo è importante, spiega bene il sindaco, quando si parla di arretramento obbligato è qualcosa di ridotto, che poi sarebbe un tratto della corsia in direzione sud, l’attuale tracciato rimarrebbe come 4 corsie direzione nord. La fattibilità stimata dei lavori di questo tratto da Pedaso all’Abruzzo è di 7-9 anni".

Calcinaro spiega che è stato spiegato bene che l’ampliamento completo sull’attuale tracciato non è stimato perché impossibile l’attuazione di un ampliamento in sede di quel tratto lì.

"Diverso il discorso tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso, le opzioni sono 2, una con l’ampliamento in sede di tutto il tracciato mentre la seconda possibilità prevede un bypass da Porto San Giorgio, a tagliar fuori la galleria di Pedaso, ma è un bypass di 7-800 metri, sulla corsia direzione sud anche in questo caso. I sindaci interessati non riuscendo a immaginare una Torre di Palme assediata dall’autostrada, hanno preferito la prima ipotesi, sono uguali i tempi, con 5-7 anni di lavori. Bisogna decidere al più presto, nella rinegoziazione della nuova concessione è meglio che il territorio si faccia vedere unito, l’arretramento dell’intera autostrada nel nostro entroterra non è ipotesi sul tavolo, del resto la Regione Abruzzo ha già indicato l’adeguamento in sede e ti ci devi ricongiungere".

Ma al sindaco di Fermo un’autostrada verso la collina piacerebbe?

"Non mi dispiacerebbe l’idea di una grande strada di collegamento arretrata, l’idea sarebbe bellissima ma non si può andare dietro al libro dei sogni, bisogna restare sul fattibile. Rischiamo di far preferire investimenti in altro territorio. Da questo punto di visto voglio sottolineare anche con l’ultima riunione che c’è stata di recente, che tutti i sindaci hanno dato unanime via libera ad andare avanti sulle proposte di società autostrada".

E agli imprenditori che hanno grandi aziende nell’entroterra?

"Questa cosa va anche spiegata bene, se a un imprenditore dici di scegliere se vuole una grande strada sotto la propria attività è chiaro che dice di sì, l’alternativa però non è questa, è rimanere così come stiamo, senza nessun cambiamento e con l’autostrada ferma e disastrata. Una scelta di strada arretrata sarebbe anche un costo ambientale, le nostre colline sono un vanto per la nostra regione, siamo sicuri che possono sostenere una strada a sei corsie? Semmai, la battaglia deve essere spostata in ottica del prolungamento della Mezzina, a servire un entroterra fermano che sia competitivo".

Con gli investimenti della Regione sulle infrastrutture il fermano si può dire soddisfatto? "E’ chiaro che l’arrivo del nuovo ospedale provinciale e la necessità di collegarlo a tutto il territorio ha fatto la differenza, certo, se si potesse completare la Mezzina e sistemare anche la Servigliano Campiglione saremmo davvero in paradiso. Ogni cosa a suo tempo, intanto, nel giro di 3 o 4 anni vedremo un grande cambiamento, la Regione ha messo a copertura fondi propri, possiamo partire subito, con gare, espropri e progetti".

Angelica Malvatani