Ecco l’appello dei candidati sindaco

MONTEGIORGIO

CLAUDIO FERRACUTI

Chi vota per me sceglie una persona libera da qualsiasi vincolo e sa che al centro del mio programma c’è la massima attenzione alla persona. Chi vota per me, riconosce il valore del mio programma elettorale che si articola secondo due piani distinti: il primo, realizzabile nell’immediato, comprende le isole ecologiche, il decoro urbano, la manutenzione delle strade e del verde; il secondo, invece è di prospettiva e guarda invece all’imminente futuro con il Co-housing e il patto generazionale con lo spostamento della casa di riposo presso l’attuale scuola di Piane di Montegiorgio. Solo se si arresta lo spopolamento il futuro è possibile. Cambiare si può con Claudio Ferracuti sindaco.