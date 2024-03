Ecco l’area camper ‘Sibillini Romantici’

Turismo e sicurezza, un bel connubio che si realizza con l’inaugurazione della nuova area camper ‘Sibillini Romantici’, che è stata inaugurata ieri ad Amandola. L’Amministrazione ha fortemente voluto il progetto perché con un solo intervento ha ottenuto un triplice risultato, quello di riqualificare un’area lasciata all’abbandono, ridando nuova vita ad uno spazio ai margini del centro abitato della città montana, che svolgerà una funzione strategica per gli anni a venire. Il progetto è stato realizzati con un finanziamento complessivo di circa 350.000 euro, di cui 250.000 a fondo perduto attraverso l’Usr (Ufficio speciale ricostruzione) a cui si aggiungono 100.000 euro di risorse di bilancio del Comune di Amandola. La nuova area garantisce 25 postazioni camper di varie dimensione provviste di allaccio alla rete idrica ed elettrica, 15 posti tenda, oltre ovviamente a bagni, area doccia, wi-fi gratuita, un punto font office dove gli operatori offriranno indicazioni sull’area camper e sul territorio, area ristoro. Alla cerimonia hanno presenziato le autorità civili e militari del territorio, alcuni sindaci dell’area montana. Massiccia la presenza di camperisti che hanno approfittato dell’inaugurazione per testare la nuova area camper, presenti 60 mezzi, con proprietari molto soddisfatti.

"Siamo entusiasti di poter inaugurare oggi questa nuova area camper – dichiara il sindaco Adolfo Marinangeli – che è stata progettata in stretta collaborazione fra l’ufficio tecnico seguito dall’ingegner Malavolta, e l’associazione Camperisti dei Sibillini, che hanno fornito indicazioni molto utili per elaborare un progetto funzionale alle esigenze di chi vivrà questi spazi. Oltre a riqualificare un’area lasciata all’abbandono abbiamo ottenuto altri importanti risultati. Quest’area è stata pensata per un periodo di pace con finalità turistiche, conosciamo bene quando questo segmento sia in espansione. All’occorrenza però potrà svolgere una funzione strategica per la gestione delle emergenze come area di ammassamento con i servizi già predisposti e soprattutto sorge a margine della nuova struttura polifunzionale di Protezione civile e può anche usufruire di un ingresso diretto alla nuova bretella stradale che ne agevola l’accesso al centro abitato. Infine, il sistema è automatizzati, tramite una app, i camperisti possono prenotare la loro permanenza sul territorio senza complicazioni".

Alessio Carassai