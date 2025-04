Ecco le calzature Igp. Gli studenti chiamati a realizzare il logo

Un logo per raccontare un territorio, per dirne la vocazione e i talenti, per valorizzarne le possibilità. Cerca la collaborazione degli studenti la Provincia di Fermo per realizzare il logo del Consorzio calzaturiero fermano maceratese, per il riconoscimento Igp calzature, l’identificazione geografica protetta. Eleonora Ferracuti è la consigliera provinciale che si occupa proprio del percorso legato al consorzio, su delega del presidente Michele Ortenzi. "Crediamo che rendere partecipi i ragazzi di un settore economico che ci caratterizza da tanti anni sia una scelta vincente, sarà un po’ come farli entrare nelle nostre aziende a costruire il loro potenziale", ha spiegato la consigliera. Si tratterà dunque di creare il logo del Consorzio che lavora per l’Igp calzaturiero. Nella locandina è inserito un qr code proprio per rendere più smart anche l’approccio: "Abbiamo bisogno dele loro idee, sono dieci i comuni all’interno del Consorzio: Insieme vogliamo raggiungere la certificazione a livello europeo. Prima tappa a dicembre con il deposito della domanda al Ministero delle imprese e del Made in Italy. Vogliamo essere tra i primi a essere riconosciuti come eccellenza europea a livello di artigianato. Per farlo, ci serve un logo riconoscibile", aggiunge precisa Germano Craia che del consorzio è il presidente. Chi sceglierà il logo più adatto vincerà 400 euro, l’appello è per tutti gli studenti delle scuole superiori, toccherà poi agli imprenditori preparare il disciplinare dell’IGP in modo da definire al meglio la calzatura fermano-maceratese.

Un progetto nel quale scommette anche la Regione, con il consigliere Andrea Putzu che spiega: "L’Igp era pensato solo per l’agroalimentare, il presidente Craia è stato bravo a portarlo dentro l’artigianato. In Veneto stanno lavorando con il vetro di Murano, noi siamo impegnati nello sviluppo del consorzio calzaturiero, che ha l’obiettivo di supportare l’economia territoriale con un nuovo percorso". Protagonisti anche sindacati, comuni, associazioni di categoria dietro il comune di Monte Urano che è il capofila fin dall’inizio del percorso. Positivi i giudizi delle associazioni sindacali, dalla Uil Marche alla Cgil di Fermo, con Silenzi che sottolinea: "Da decenni il distretto fermano-maceratese, nonostante le crisi che si sono susseguite, è il più grande d’Italia. Finalmente portiamo termini come consorzio che in questa provincia sembravano impossibile usare. Anni fa si parlava di etichetta parlante, una forma di certificazione sicura per il cliente. L’Igp va verso questa strada". Partner anche Confartigianato e la Cna di Fermo, come conferma il direttore Andrea Caranfa: "Sarà difficile mettere a sistema il comparto dentro il consorzio, ma sono certo che tutte le imprese capiranno il potenziale".

Il sindaco di Monte Urano oggi è Andrea Leoni che spiega come l’Igp potrà essere il collante di un nuovo tessuto imprenditoriale che si sta rinnovando: "Imprenditori e associazioni di categoria devono fare un salto in avanti. C’è entusiasmo dall’altra parte del Chienti, facciamo crescere tutto anche nel Fermano. Serve una certificazione". Per Porto sant’Elpidio c’è Maria Laura Bracalente, per il Comune di Fermo Annalisa Cerretani, mentre il presidente Ortenzi conclude: "L’obiettivo è di sposare ogni possibilità per agire e provare a invertire la tendenza. Quando si deve creare un disciplinare, è giusto discutere. Ma poi si deve andare avanti. Le aziende stanno rispondendo bene, come le scuole".

Angelica Malvatani