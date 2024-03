Ecco le ’Donne eccezionali’ di Montegiorgio

Molto partecipata e ricca di emozioni la II edizione del premio ‘Donne Eccezionali’ istituito lo scorso anno dall’Amministrazione per celebrare le donne della comunità che si sono distinte per il loro impegno. "Vengo da Tipicità dove si celebrano le eccellenze del territorio – dichiara il sindaco Michele Ortenzi – e arrivo qui per le donne eccezionali di Montegiorgio. Questa cerimonia ha un duplice valore: conoscere la storia di donne che hanno fatto e fanno grandi cose oltre a promuovere il territorio". Poi è stata presentata la prima Cpo montegiorgese: Francesca Farracuti (presidente); Cristiano Bei, (vice presidente); Miriana Tosi (segretaria); le assessore e consigliere comunali Maria Giordana Bacalini, Michela Vita, Lorena Marzialetti, Sofia Cesari ed Elvinia Minnoni; oltre ad Alessandra Pernolino, dirigente dell’Isc Cestoni di Montegiorgio; e Noemi Peretti, rappresentante sindacale. "Abbiamo lavorato all’unisono – spiega Francesca Ferracuti – ideando una formula che sarà riproposta anche per gli anni a venire". Si è passati poi alla premiazione effettiva, delle ‘Donne Eccezionali’ 2024 la presidente ha annunciato le quattro premiate: per la cultura l’artista Gisella Rossi, che partita dal territorio a cui è legatissima, è riuscita a ritagliarsi attestati di stima e premi a livello nazionale e non solo; per l a tradizione Antinisca Achilli con nonostante i suoi 85 anni è un motore sociale attiva nelle numerose feste paesane sia ai fornelli che nell’organizzazione che ha confessato: ‘Amo stare fra i giovani’; per l’imprenditoria la giornalista radiofonica e scrittrice Francesca Travagliani; per la memoria a Mirta Manica assistente sanitaria e membro storico della Fratres di Montegiorgio. La serata è stata presentata da Antonella Folchi Vici, ad allietare la serata la violinista Daniela Carlini, che ha proposto brani di compositrici femminili.

Alessio Carassai