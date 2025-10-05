Ecco le ‘Giornata del Fai d’autunno 2025’

Alla scoperta di luoghi e palazzi ricchi di storia, arte e tradizioni; è stata presentata a Montegiorgio la ‘Giornata del Fai d’autunno 2025’, che si terrà sabato 11 e domenica 12 ottobre interessando quattro comuni della provincia. La cerimonia si è tenuta venerdì all’interno del suggestivo palazzo Alaleona di Montegiorgio, proprietà privata restaurata qualche tempo fa, un vero gioiello architettonico nel tessuto urbano del paese. L’edizione di quest’anno delle giornate Fai d’Autunno, dal titolo ‘Il Patrimonio Nascosto del Fermano’,è stata presentata da Maurizio Petrocchi, capo delegazione Fai Fermo; Michele Ortenzi, sindaco di Montegiorgio; Giuseppe Rivetti, presidente Fai Marche; Beatrice Beleggia, membro della Bros Manifatture proprietaria di palazzo Alaleona; Giuliana Porrà, sindaca di Altidona; numerosi tesserati Fai, appassionati di storia del territorio. Sabato 11 dalle 15 alle 18 e domenica 12 ottobre dalle 10 alle 13, sarà possibile visitare luoghi, edifici e strutture spesso poco note anche ai residenti del territorio, il tutto grazie al sostegno dei volontari del Fai e di numerosi studenti delle scuole che si trasformeranno in ciceroni per accompagnare in visitatori. A Montegiorgio sarà visitabile palazzo Alaleona, il teatro Alaleona, la chiesa di San Michele Arcangelo e la Cappellina degli Angeli. Nel comune di Altidona visita al contesto urbano del centro storico, Museo arte contemporanea e Casa della cultura. A Campofilone spazio alla tradizione del prodotti della Valdaso con visita alla struttura ‘Mondomini’. Infine a Fermo saranno aperte ville patrizie, case rurali e la chiesa di Santa Maria degli Angeli. "Ringraziamo il Fai per aver scelto Montegiorgio – commenta Michele Ortenzi – e ringraziamo la famiglia Beleggia che ha ristrutturato palazzo Alaleona. E’ vero che parliamo di una proprietà privata, ma per noi è un pezzo di cuore riconsegnato a Montegiorgio. Inoltre ci saranno tanti ragazzi del Polo Urbani, che vestiranno i panni di ciceroni e che matureranno un bellissimo ricordo". "Le Marche ti sorprendono sempre – commenta Giuseppe Rivetti -. La delegazione Fai di Fermo è sempre molto attiva, il numero delle aperture annuali lo dimostra. In tutte le Marche ci saranno 1.500 giovani ciceroni di 60 istituti scolastici diversi, che diverranno testimoni di queste storie. Le Marche sono fra le prime 5 Regioni in Italia per rapporto diretto con il Fai, superando di gran lunga regioni più popolose ciò evidenzia il senso di comunità". "E’ un onore ospitare il Fai e aprire le porte di palazzo Alaleona al pubblico – dichiara Beatrice Beleggia -. Questo palazzo risale al ‘600, sono stati necessari 5 anni per il restauro e siamo stati molto attenti nel mantenere fregi e affreschi".

Alessio Carassai