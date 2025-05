Ecco le proposte dei quattro candidati

Cosa propongono i quattro candidati sindaco per rivitalizzare il centro storico? Queste, in pillole, le proposte presenti nei programmi elettorali.

Andando in ordine di estrazione, per il candidato sindaco Mirco Romanelli: "Elaborazione di un piano del Centro storico che metta al primo posto i residenti, regolamentando parcheggi, orari e giorni chiusura al transito, calendarizzazione eventi, ecc; elaborazione di una proposta sostenibile di gestione dei contenitori culturali in ristrutturazione col Pnrr; decoro e arredo urbano; aumento dei parcheggi per residenti; sostegno alle attività; introduzione di un canone concordato per affitti e defiscalizzazione per i proprietari; rafforzamento del ruolo della pinacoteca; creazione di itinerari culturali e turistici; ripristino proiezioni cinematografiche al ‘Cicconi’".

Per il candidato sindaco Rossano Orsili: "Rivitalizzazione attraverso residenzialità, commercio, cultura. Proposta di ristrutturare l’area comunale dove è il Bar Roma per migliorare l’accessibilità e l’offerta dei servizi; attivare corsi universitari e percorsi scolastici negli immobili ristrutturati; interramento dei cavi in Corso Baccio e in Piazza; demolizione cabina Enel nello slargo dei Torrioni; aumento dei parcheggi per i residenti; piano del decoro urbano; riduzione Tosap; palazzo della cultura; auditorium nell’ex chiesa di San Francesco, sala espositiva nel salone della Misericordia".

Per il candidato sindaco Enrico Piermartiri: "Il nostro splendido centro storico ad oggi non è valorizzato. Vogliamo riappropriarcene con l’estensione progressiva della pedonalizzazione; pedonalizzazione e riqualificazione delle piazze più importanti con ztl limitata a residenti cui va riservata una parte dei parcheggi; trasferimento degli uffici pubblici dal Grattacielo nell’attuale sede del Tarantelli; coworking pubblico nell’ex Cassa di risparmio; housing sociale e residenzialità nei palazzi pubblici finanziati col Pnrr; via i cavi dalle facciate; sgravi fiscali per incentivare la residenzialità; contributo a fondo perduto per canone affitti e, insieme a sgravi fiscali, per attività commerciali già esistenti o per avviarne di nuove: centro commerciale diffuso".

Per il candidato sindaco Gionata Calcinari: "Per il rilancio del centro storico andrà stimolato il commercio di nicchia, attività legate all’accoglienza turistica; iniziative funzionali allo sviluppo del centro; no allo spostamento dei servizi, sì alla loro implementazione. Un palazzo della cultura nella pinacoteca; ufficio turistico come punto di accoglienza altamente informatizzato; auditorium nell’ex chiesa di San Francesco, sala espositiva nella Misericordia; monastero delle benedettine polifunzionale per attività culturali e ricettive".

Marisa Colibazzi