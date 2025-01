Ecco le reti territoriali per l’orientamento

Un progetto innovativo e ambizioso denominato ‘Reti territoriali per l’orientamento’, che coinvolgerà tre Isc e due Istituti superiori è stato presentato ieri nella sala consiliare di Montegiorgio. Un programma che mette al centro i giovani studenti delle scuole, che vengono accompagnati nel loro percorso formativo in uscita dalle scuole medie, e seguendo le aspirazioni e inclinazioni individuali, li accompagna verso una scelta più consapevole del loro futuro scolastico e lavorativo.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco e presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, l’assessore Michela Vita; i dirigenti dell’Isc Cestoni di Montegiorgio Alessandra Pernolino (capofila del progetto); Isc di Falerone Oda Geusè; Isc di Petritoli Lucio Paolo; per l’Itt Montani di Fermo Stefania Scatasta e per l’Iiss Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio Laura D’Ignazi oltre ad alcuni insegnati e coordinatori del progetto.

Il programma finanziato dalla Regione Marche, prevede una serie molto articolata di iniziative dedicate agli studenti che parte dalla scuole medie; gli insegnanti saranno formati al fine di assecondare le predisposizioni naturali degli alunni. A questo si aggiungeranno laboratori di formazione, che serviranno ad ampliare l’offerta formativa e quindi offrire ai giovani la possibilità di accedere ad nuove conoscenze.

Proprio per amplificare questo secondo aspetto è stata organizzata a Montegiorgio la prima edizione della ‘Fiera dell’orientamento’ che si svolgerà in due giornate molto intense: giovedì 16 e venerdì 17 gennaio a Montegiorgio, per agevolare questi percorsi l’Amministrazione a messo a disposizione il Teatro Domenico Alaleona e palazzo Sant’Agostino dove si svolgeranno incontri a tema con illustri personaggi.

Per giovedì 16 alle 9 al Teatro Alaleona dopo l’accoglienza musicale con l’iniziativa ‘A scuola di orchestra’, seguirà un convegno con Luca Alici, docente dell’Università di Perugia sul tema ‘Desiderare il futuro. Qualche pro-vocazione per orientarsi’, poi alle 18,30 sarà di scena Emanuele Frontoni, docente dell’Università di Macerata sul tema ‘Intelligenza artificiale e creatività umana’.

Venerdì 17 alle 9 nel salone delle feste del Teatro incontro degli studenti con i delegati degli istituti superiori e università; alle 20,30 sempre al Teatro Alaleona convegno con il pedagogista Daniele Novara sul tema ‘Il coraggio di crescere. Come aiutare i nostri ragazzi nelle scelte scolastiche’.

Alessio Carassai