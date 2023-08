Ecco le sfide tra alfieri e musici

Con le gare tra gli alfieri e i musici, in programma stasera, il 55° Torneo Cavalleresco di Castel Clementino di Servigliano, vivrà uno dei momenti più accesi e importanti. Si tratta della sfida che vedrà in piazza Roma i ragazzi dei rioni che da mesi si allenano per presentarsi con l’esercizio e le musiche migliori di tutti. Va in scena la 28esima edizione di una competizione che, come sempre, richiamerà il pubblico delle grandi occasioni. Le taverne dei rioni apriranno alle 20, mentre le gare vere e proprie avranno inizio alle 21.30 (ingresso libero). Porta Marina tra i musici e Porta Navarra tra gli alfieri primeggiarono un anno fa. Nel 2022 Porta Marina vinse dopo ben 27 anni di digiuno con 74,5 punti, di stretta misura nei confronti dei pluridecorati tamburini di Porta Santo Spirito (73,5). Per quanto concerne gli alfieri, nel 2022 ci fu il dominio assoluto di Porta Navarra che vinse nella specialità coppia e squadra. I premi in palio sono ‘pezzi’ unici: al rione che vincerà tra i musici verrà consegnato il tamburo realizzato a mano dal faentino Gianni Albonetti, prossimo a festeggiare i suoi 50 anni di legame con il Torneo Cavalleresco. Invece al rione che primeggerà tra gli alfieri andrà la bandiera dipinta a mano dai ragazzi del centro socio educativo ‘Albero dei Talenti’. Per quanto concerne la Giostra dell’anello la novità è la conferma della partecipazione di Nicholas Lionetti. Il portacolori di Porta Navarra, infortunatosi alla spalla nel corso della Quintana di Ascoli, ha recuperato a tempo di record e il rione del console Paolo Pipponzi ha ufficializzato la sua presenza. Durante le prove ufficiali, Lionetti ha preso parte alle stesse senza forzare e senza lancia, dimostrando comunque di aver superato la paura per quanto accaduto ad Ascoli. Prima delle prove la commissione medico veterinaria aveva sottoposto ad accurate visite i cavalli iscritti senza riscontrare criticità: tutti abili e arruolati. Ciascun cavaliere giostrante potrà scegliere il cavallo con cui gareggiare domenica 20 agosto fino a poche ore prima di scendere in pista. Ecco i nomi dei cavalli a disposizione di ciascun cavaliere: Cute Babyes, Olaya de Languere per Daniele Scarponi di (Paese Vecchio); Tatiana, Aravasa, Luisita per Mario Cavallari di (San Marco); Fasmont, Angel Drauwn, Damnatio Memoriae per Nicholas Lionetti di (Porta Navarra); Lo Zingaro, Harstwel per Lorenzo Melosso di (Porta Marina); Gun jo, Cima at work per Luca Innocenzi di (Porta Santo Spirito).

