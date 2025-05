Ecco le stelle per tre nuovi maestri del lavoro

Stelle al merito, 3 nuovi maestri del lavoro per Ascoli e Fermo. Si tratta di Francesca Gregonelli di Campofilone, operaia con 26 anni al servizio presso La Campofilone srl; Massimo Marchionni di Porto San Giorgio, impiegato con 31 anni di servizio presso CIIP spa; Filippo Morici di Porto San Giorgio, impiegato pensionato con 32 anni di servizio presso Eurosuole spa.

Alla Mole di Ancona la consegna delle decorazioni a 29 marchigiani accolti nella struttura dal segretario Alfredo De Marco, dal vice console Giovanni Amabili e dal tesoriere Maria Rita Grazioli, hanno ricevuto per conto del presidente della Repubblica, dal Prefetto di Ancona Maurizio Valiante, unitamente e dal vice Prefetto vicario di Fermo Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi, nonché dal Console interprovinciale Giorgio Fiori, il prestigioso riconoscimento, per essersi particolarmente distinti durante tutto l’arco del loro percorso lavorativo per perizia, laboriosità, buona condotta morale e per aver contribuito ad innovare, migliorare i processi aziendali, le misure di sicurezza e per essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale.

La cerimonia è stata caratterizzata dagli interventi del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, del vice sindaco di Ancona Giovanni Zinni, del Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini.