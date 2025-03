Ecco ‘Le Vele di San Ruffino’. Sport e turismo vanno a braccetto

E’ ufficiale, il 3 e 4 maggio nel suggestivo specchio d’acqua di San Ruffino, si terrà la 16esima edizione della regata ‘Le Vele di San Ruffino’. Un appuntamento divenuto un classico della primavera nell’area montana che coinvolge e promuove il territorio attraverso lo sport. Il 3 e 4 maggio tornerà la magia della competizione nautica che unisce ragazzi e adulti, appassionati della vela, ma anche chi vorrà concedersi qualche ora di relax immersi nella natura. Numerose sono le novità che verranno svelate nelle prossime settimane che faranno da corredo ad una manifestazione cresciuta negli anni.

"Quest’anno il ponte della diga verrà illuminato con il tricolore – commenta Stefano Castori, ideatore e organizzatore de Le Vele di San Ruffino - un regalo che il Consorzio di Bonifica delle Marche fa alla manifestazione. La gara Open, che unisce campioni e dilettanti, fa parte della grande festa dello sport e del turismo che da anni abbiamo costruito".

Per due giorni il lago di San Ruffino si trasforma in un prezioso contenitore, che ospita aziende locali con prodotti alimentari e artigianali di qualità a chilometro zero; si organizzano passeggiate ambientali intorno al lago; viste guidate nei borghi alla scoperta di musei, storie, bellezze artistiche e paesaggistiche dei sei comuni interessati: Monte San Martino; Santa Vittoria in Matenano; Montefalcone Appennino; Amandola e Smerillo e molto altro.

"La rete territoriale attorno alle vele si struttura, coinvolgendo imprese e istituzioni – continua Stefano Castori - oltre alle associazioni, con in testa la Cna di Fermo. Questo evento richiama ogni anno tante persone, che creano indotto andando a riempire le strutture ricettive di tutta l’area. Infatti, questo movimento cresciuto negli anni, permette agli imprenditori di investire, ad esempio in B&B, sempre più numerosi all’interno dei centri storici o in case di campagna recuperate. Stiamo organizzando tra i sei borghi, fermani e maceratesi che si affacciano sul lago dei tour che coinvolgeranno velisti e turisti".

Alessio Carassai