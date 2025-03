Ecco ‘Libro Vivo’, festival e mostra-mercato dedicati ai ragazzi

Montegiorgio ospita la XXII edizione di ‘Libro Vivo’ il Festival e mostra-mercato del libro per ragazzi, quest’anno dedicato al tema ‘Saperi e Sapori dai Paesi del Mondo’, che si terrà nei locali di palazzo Sant’Agostino dal 31 marzo al 6 aprile. "Un appuntamento, quello di ‘Libro Vivo’, a cui l’Amministrazione tiene in modo particolare – commenta l’assessore alla cultura Michela Vita -. Un incontro tra i ragazzi e il mondo della lettura, che resta ancora il modo più autentico e speciale per arricchire le esperienze, aprire le menti e viaggiare in luoghi e spazi inesplorati. Gli incontri con gli autori, i laboratori condivisi, l’incontro e il confronto, il libro che si fa vivo e reale, rappresentano per noi uno tra i più autentici e solidi investimento per il futuro della nostra comunità". Come di consueto al mattino si terranno attività per le scuole del territorio: incontri con gli autori e approfondimenti, mentre nel pomeriggio da mercoledì a domenica, si potrà visitare la mostra e partecipare a diverse attività. Fra queste ultime spiccano: letture condivise per famiglie e bimbi da 0 a 6 anni grazie alla collaborazione con i volontari di ‘Nati per Leggere’ (mercoledì 2 aprile); laboratorio di cucina con Giuseppina Tirabassi (dai 5 anni su prenotazione) giovedì 3 aprile; le letture con kamishibai con laboratorio creativo a cura della libreria ‘La Perdigiorno’ (dai 5 anni su prenotazione) venerdì 4 aprile. Sempre venerdì 4 aprile alle 21,15 si terrà un appuntamento speciale per genitori e docenti, con Paolo Orsini e Luca Viozzi che presenteranno il libro ‘Ispirare l’apprendimento’ di Giaconi editore. Sabato 5 aprile al mattino laboratorio sui Manga (dai 7 ai 10 anni) su prenotazione mentre alle 16 Luigi Finucci presenta il libro ‘Dinosauri’ e alle 17.30 Giuseppina Tirabassi e Ilenia Lupi presentano il ricettario ‘Forchettino in Cucina’. Domenica 6 Aprile a partire dalle 15.30 presentazione de ‘Il ricettario di San Tommaso’ realizzato da (Zefiro editore) e del ricettario realizzato dei ragazzi dell’Isc Cestoni di Montegiorgio. A seguire la sand artist Cristina Lanotte presenta i suoi libri e realizza un laboratorio con bambini e ragazzi.

Info: 0734-952066