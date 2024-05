Ecco l’investitura dei Priori. Il messaggio alle contrade

‘Unità nella diversità’. Il messaggio di monsignor Rocco Pennacchio, durante l’Investitura dei Priori delle dieci contrade della Cavalcata dell’Assunta, è stato chiaro: "Cosa c’entra la Pentecoste con il rito attraverso il quale si conferisce al Priore il compito di guidare la propria contrada- ha spiegato l’arcivescovo metropolita di Fermo durante l’evento svoltosi domenica sera in Cattedrale- per i credenti, la discesa dello Spirito Santo trasforma gli Apostoli in uomini coraggiosi di mostrare le grandi opere di Dio: dà loro la forza e la capacità di farsi capire dai presenti a Gerusalemme laddove chiunque, pur nella rispettiva diversità linguistica e culturale, fu in grado di comprendere cosa stessero dicendo. Per i laici, è il concetto in base al quale ‘l’unione fa la forza’. Il mio augurio è che ciascun Priore, attraverso un linguaggio di comunione, valorizzi il motto di contrada e lavori per il bene sia dei contradaioli che della comunità intera al fine di omaggiare la Vergine Maria Assunta in Cielo, patrona della città". L’intensità di tale messaggio ha reso la cerimonia suggestiva, nonostante le condizioni meteorologiche l’abbiano limitata al solo momento religioso guidato delle sapienti mani del regista Adolfo Leoni. Sulle note del ‘Veni Creator Spiritus’, eseguita dalla corale della Cavalcata diretta dal maestro Maria Pauri, i gonfaloni del comune di Fermo e della Cernita hanno fatto il loro ingresso in duomo, seguiti dalle Municipalità ovvero il Magistrato e Gonfaloniere di Giustizia rispettivamente Andrea Monteriù e Roberto Montelpare; dai Capitani d’Arme e dal resto del corteo composto da nobili e popolo. Il Podestà, vicesindaco Mauro Torresi, ha consegnato il gonfalone ai Gonfalonieri che avevano il compito di difendere la città e chiamare il popolo alle armi, esponendo il vessillo davanti alla propria abitazione. Dopo l’estrazione dei nomi dalle tre casse come annotato dai documenti storici, il momento solenne della consegna ai Priori dei simboli del loro ‘esercizio’: la cappa priorale e il medaglione. Infine, la benedizione degli astanti da parte di monsignor Rocco Pennacchio e don Michele Rogante, delegato dell’Arcidiocesi presso il consiglio di Cernita. Emozionato e in qualità di Prior Priorum in virtù della vittoria nel Palio 2023, il neo priore di contrada Pila Pierpaolo Paoloni ha chiamato a raccolta il colleghi per giurare di fronte al popolo ‘di honorare la reputazione et il valore, perché Fermo, in ogni parte et tempo, fue eletta et è tenuta in gran pregio. Solennemente et con scrupoloso judicio piglimo giuramento di fedeltà somma ad epsa nostra magnifica cittade per che vi possa concordia crescere ad eternum’.

Gaia Capponi