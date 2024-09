Ecco ’Live in Fermo’. Grandi nomi in consolle. Si balla in piazza del Popolo

La festa è in piazza del popolo che questa sera diventa una discoteca a cielo aperto. È il contesto ideale per ‘Live in Fermo’, l’evento che arriva ogni anno l’ultimo fine settimana di agosto, per chiudere in bellezza un’estate calda e raccontare la musica di tutti i tempi. A partire dalle 21 si alterneranno dj di esperienza di e grande professionalità, per una carrellata di musica dance dagli anni ’70 in avanti. La regia è come sempre, ormai da dieci edizioni, di Stefano Castori insieme con il consigliere comunale Luigi Rocchi e gli assessorati al commercio e alla cultura, un evento che unisce le generazioni e che fa ballare proprio tutti. Castori spiega che l’impegno ad organizzare una festa a fine agosto viene vissuto solo per amore della città, ogni volta il successo va oltre le più rosee aspettative, si balla fino a notte fonda e ci si diverte in maniera sana. È Mario Mazzaferro, uno dei dj in consolle domenica, a dare i dettagli della parte musicale: "Alle 9 comincia la musica afrofunk e groove ci Stefano Petrelli e il ricordo della grande musica della Baia degli Angeli. A seguire Michele, On M al secolo, per la musica anni ’70. Io proporrò musica anni ’70 e ’80 rivisitata secondo il gusto attuale, chiude Loris Amurri per la musica anni ’90 e commerciali, per arrivare all’una e 25 sempre in allegria. I dj ci mettono l’anima, ci prepariamo per tempo per offrire buon gusto e molta tecnica nelle scelte musicali e davvero li vogliamo ringraziare tutti perché ci regaleranno gli anni più belli della dance". Il palco sarà vicino a Palazzo dei Priori, per chi ci sarà è l’occasione buona per visitare la straordinaria mostra dei vinili allestita al piano terra del palazzo, dove resterà fino a novembre.

"Una mostra di grande fascino, conclude l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, che si sposa alla perfezione con lo spirito della serata dance, per amore della musica. Ci sono dischi di tutti i tipi, molti mai visti e pezzi unici, davvero un viaggio in musica che è cornice ideale della festa in piazza". L’ingresso è libero, basta avere voglia di ballare e di emozionarsi, ricordando le stagioni di una volta.

Angelica Malvatani