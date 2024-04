Ecco lo sfidante Andrea Leoni

Cambiamo Musica e Libertà Monturanese uniscono le loro forze e danno vita a CambiAmo Insieme che si presenterà alle prossime elezioni comunali con il candidato sindaco Andrea Leoni, 39 anni monturanese, imprenditore e proveniente dall’associazionismo monturanese. "Sono monturanese, c’è un senso di appartenenza forte e il mio grazie va a tutti coloro sono qui ad ascoltarmi, ai cittadini, alle forze che hanno creduto in me e alla mia famiglia che ha condiviso con me questa scelta. Un grazie ai consiglieri di minoranza Martina Susino, Denise Di Marco Massimo Mazzaferro, Michele Melonaro e Germano Craia. Si ricongiungono aree che hanno gli stessi valori e stessi principi. Si è detto molto sul fatto che non via qui a Montecosaro: è una scelta di vita, li mi sono sposato ma vivo Monte Urano da sempre, nelle associazioni con la mia famiglia che è qui da sempre. Il mio obiettivo è Cambiare perché c’è bisogno di cambiare: la macchina amministrativa funziona, il bilancio è in attivo e non ci sono pendenze. Su questo poco da dire, l’impegno va riconosciuto. Serve cambiare mentalità, c’è bisogno di un indirizzo politico per stimolare il cambiamento. Chiaro che hanno governato per oltre 70 anni quindi non hanno sbagliato tutto ma l’idea è cambiare e farlo insieme. Insieme alla visione dei cittadini e delle associazioni, per andare contro l’abbandono del paese. Ben 40 bambini non frequentano la scuola qui ma in altri comuni, serve creare le condizioni per fargli vivere la paese. Terremoto e Covid fattori condizionanti? Tutti li hanno avuti, ma tutti hanno saputo trovare opportunità nelle difficoltà qui non si è fatto. Serve una nuova idea. La squadra? E’ quasi pronta, attendiamo risposte ma saranno rappresentate tutte le zone, per dare riferimenti certi ai cittadini".

r. c.